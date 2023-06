Morena Rial contó cómo Silvia D'Auro la atormentaba con el peso y su cuerpo

Morena Rial contó en Polémica en el Bar cómo su mamá la atormentaba con el peso de su cuerpo cuando tenía solo 4 años de edad y las obsesiones que tenía Silvia D’Auro.

“Silvia me sentaba en la mesa, me ponía a ver Cuestión de Peso en ese momento y me decía ‘si vos seguís comiendo vas a quedar así’”, reveló con dolor.

Entonces, la influencer analizó y recordó: “Y eran personas de 300 kilos, me llevaban a la nutricionista desde que tenía 4 años y yo no tenía sobrepeso a esa edad”.

“Ella tomaba pastillas para estar flaca, tenía como un problema, tomaba muchas pastillas a la mañana para estar flaca”, dijo al final la hija de Jorge Rial sobre D’Auro.

MORENA RIAL HABLÓ DEL CALVARIO QUE VIVIÓ CON SILVIA D’AURO

Morena Rial reveló en el programa de América el calvario que junto a su hermana, Rocío, vivieron con Silvia D’Auro cuando eran una niñas.

“Mi papá se iba a trabajar temprano y mi mamá nos pegaba, nos retaba, cuando él volvía teníamos que decir que estaba todo bien y que nadie nos hacía nada”, confesó.