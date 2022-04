Mica Viciconte y Estefi Berardi tuvieron un picantísimo cruce en Twitter: "Te recomiendo que estudies"

Mica Viciconte se tomó su tiempo para salir al cruce de Estefi Berardi, luego de que la panelista contara la versión de que la campeona de MasterChef Celebrity 3 estaba recibida de una carrera de gastronomía en Mar del Plata, y chicanearla por los canjes que hace en Instagram.

"Para algunas personas que les encanta hablar de mí, reiteradas veces, le informo a todos que gracias a Dios trabajo con mis redes ¡y me va muy bien! Hay marcas muy pequeñitas que si puedo ayudar y darles una mano bienvenido sea. Mis redes son para trabajar", arrancó Viciconte.

Es que Estefi había ironizado sobre Mica en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) luego de elogiar su embarazo: "No para de subir historias de canje de cualquier cosa, de gomitas, hasta de condimentos; con la cantidad de seguidores que tiene Mica, me parece un montón. Mica por la cantidad de seguidores que tiene, una historia te la puede cobrar tranquilamente como mínimo 50 o 60 mil pesos".

Entonces, la futura madre de Luca Cubero fustigó: "Entiendo que no tengas la capacidad de averiguar cómo corresponde y de inventar tantas pelotudeces como lo de cocina y todo lo de mi persona. Pero con el tiempo a cada uno lo ponen en su lugar. Mi vida hoy pasa por otro lado feliz del momento que estoy viviendo".

Al rato, Berardi reaccionó con sarcasmo contra su exocmpañera de Combate: "Habla bien de ella que sea solidaria con los emprendedores. A mí me divierten mucho sus historias vendiendo. Es buena".

Al final, Estefanía Berardi terminó reivindicando su información sobre Mica Viciconte: "Soy tan buena averiguando, que la profesora me contó de las clases de pastelería y gastronomía. Por suerte, para el reality, no era una condición. Pero a la producción, le dijo que no sabía hacer ni un huevo frito".

EL CONTRAATAQUE DE MICA VICICONTE CONTRA ESTEFANÍA BERARDI

Sin mencionarla ni arrobarla, Mica Viciconte replicó a Estefanía Berardi dando detalles de su vida y su familia.

"Mi hermana (Lara) jamás hizo un curso de cocina. En plena pandemia tuvo que trabajar porque los gimnasios estaban cerrados, como muchos más rubros, y se puso a vender pastas en su casa. Por lo cual esa información es incorrecta y totalmente falsa. Seguí mintiendo que nadie te cree", cruzó.

Más tarde, Viciconte detalló: "Y yo jamás estudié una carrera de cocina. En Mar del Plata estudié para Guardavidas y profesora de Natación (y estoy recibida). Y estudié un año de Analista en calidad de alimentos. En Buenos Aires solo trabajé y cuando entre en MasterChef estudié con una profe y practique recetas (eso no es una carrera)".

"Lo único qué haces es perder credibilidad con tus inventos para generar. Si queres ser buena en lo que haces te recomiendo que estudies y aprendas de los que saben. En Combate nunca te esforzaste, de panelista inventás. No es por ahí", siguió provocadora.

"Espero que la próxima información que des de mi sea cierta, y sino te pido que me dejes tranquila ya que quisiera disfrutar de la llegada de mi bebé. Buen finde para todos", concluyó Mica Viciconte, áspera contra Estefanía Berardi.