"Me siento libre": Cande Tinelli apuntó muy fuerte contra Coti Sorokin tras la separación

Cande Tinelli y Coti Sorokin, tras los rumores de crisis de pareja, confirmaron que están separados. Luego de que él charlara con LAM, ella le dio una entrevista al programa y dejó bien en claro que no le gustó lo que su ex dijo sobre ella.

"Vi la nota que le hicieron, me pareció un poco rara la verdad, me hizo quedar media rara. No me gustó la nota, de hecho se lo transmití, me parece que no me cuidó en la nota y que no es así como él dice, quedo como una loca que borro, pongo. La verdad que no...".

"Lo hizo como alivianando la situación y siempre quedando bien parado. Pude recuperar momentos míos con mis amigos, con mi familia, sola, que no podía hacer. Me siento libre. Me parece que está bueno hablar del tema para que no le suceda a la gente", dijo Cande, molesta.

CANDE TINELLI CONTÓ QUE COTI SOROKIN NO LA DEJABA HACER NADA

En este contexto, Cande aclaró que está bueno transmitirles a las mujeres que no es sano que una pareja les impida ser auténticas y vivir en libertad.

"Más que nada para las mujeres, cuando el otro no te deja hacer nada, no te deja subir fotos, la ropa, que esto que lo otro, que si uno te comenta. Básicamente, dejás de ser vos, encima cuando te conocen de una manera te quieren transformar".

"Cuando uno está enamorado, está un poco cegado. Después, cuando te lo empieza a decir una amiga, dos, tres, la familia, empezás a abrir los ojos. Decís 'apa, estaba metida en una, enroscada' y ahora viéndolo un poco más de afuera puedo decir que sí'", sumó.

Y se despidió aclarando que ella también tiene responsabilidad en no haberlo frenado cuando sintió que él le impedía vivir en libertad.

"No le echo la culpa a él, en gran parte también es culpa mía, pero me parece que para mí es un aprendizaje enorme y espero que todas las mujeres puedan salir de eso. Yo siento que a él le importan mucho el qué dirán, me parece que soy todo lo contrario y no me interesa lo que opinen los demás", cerró, contundente.