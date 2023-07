Martín Fierro 2023: Julieta Poggio habló sin filtro de Marcos Ginocchio y su exnovio Lucca Bardelli

Como finalista de Gran Hermano 2023, y sobre todo por su carisma, Julieta Poggio se convirtió en una de las figuras de la gran gala de la televisión abierta, y Ciudad habló con ella en la alfombra roja.

"Es difícil la soltería. Me cuesta la verdad porque me encanta noviar. Pero estoy experimentando cosas nuevas. Como todo", se sinceró.

Luego, aseguró que tiene "cero contacto" con su ex, Lucca Bardelli.

Acto seguido, se incomodó cuando le consultaron por relación con Marcos Ginocchio: "Estoy re bien. Somos amigos".

EL LOOK DE JULIETA POGGIO EN LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO 2023

Impactante con un diseño exclusivo de Verónica de la Canal de terciopelo estilo gótico, Julieta Poggio lució feliz su vestido entallado: "Me siento súper identificada con este look. Me encanta".

"No me lo saco más. Me duermo con esto puesto hoy", ironizó.

Foto: Movilpress.

Entrevista: Guillermina Jakimowicz y Victoria Fridman.