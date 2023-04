Marisa Brel sorprendió al revelar con quién tuvo su peor experiencia laboral: "Fue Leo Montero, no era buen compañero"

Luego de hacer un repaso por su extensa carrera en su visita a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, Marisa Brel sorprendió al revelar quién le hizo pasar su peor experiencia laboral.

“Fue Leo Montero. No me sentí cómoda trabajando con él, sí con Vero Lozano que es todo lo que está bien. Esto fue cuando trabajé en AM (por Telefe), después de haber estado en tres Gran Hermano y varios programas más”, comenzó diciendo Marisa.

En cuanto a los motivos que hicieron de su trabajo una mala vivencia, Brel detalló: “Porque en pleno invierno, el muchacho ponía el aire a 25 grados bajo cero y nos congelábamos todos. Yo estaba haciendo mi tratamiento in vitro, no me sentía bien y, como buena sagitariana y siempre la voz del pueblo, le decía ‘Leo, ¿podés poner el aire un poco más alto?’, estaban todo enfermos, con angina y él decía ‘no, no’. No le importaba nada, solo él y nada más que él”.

"Mi peor experiencia laboral fue con Leo Montero. No me sentí cómoda trabajando con él". G-plus

“Y al mes, que yo vivía enferma, me fui. Cuando no soy feliz en un lugar, me voy. Todos me entendían y todos lo sufrían, pero nadie hablaba. El programa estaba buenísimo, a mí me encantaba, pero la verdad la pasé mal, sentí que no era buen compañero”, agregó.

Y cerró, tajante: “Esto no era un capricho, era que no me sentía bien porque estabas con las hormonas. Y todos estaban enfermos, lo que pasa es que nadie decía nada porque tenían miedo de perder del laburo. Yo me fui”.

TREMENDA CONFESIÓN DE MARISA BREL SOBRE SU RELACIÓN CON LAURA UBFAL, CON QUIEN TRABAJÓ EN GRAN HERMANO 2022

A poco de que culminara Gran Hermano 2022, Marisa Brel abrió su corazón y reconoció que los fuertes chispazos que mantuvo con su compañera, Laura Ubfal, llegó al punto de casi renunciar al debate del reality de Telefe.

Así lo reveló la propia periodista: “Yo había dicho cuán importante debía ser para Romina Uhrig (una exhermanita) ganar el juego para hacer semejante sacrificio (de no ver a sus hijos ni tener información sobre ellos), y me mataron por todos lados. Al otro día, la Ubfal dijo que estamos mal porque yo dije que una mujer no podía salir de la casa a trabajar. A mí me hizo muy mal, discutí con ella, le dije que aclare eso”, comenzó diciendo Marisa sobre el comenzó del conflicto con su colega.

“Hay mujeres que salen a trabajar, pero vuelven o llaman para saber si están bien. Ella nunca lo aclaró, me hizo muy mal y casi renuncio”, agregó en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez, dejando en claro lo mal que se sintió en su paso por el programa.

Por otro lado, Brel negó haber tenido recientemente una pelea violenta con Ubfal: “Ayer leí en Twitter que me había agarrado de los pelos con Laura Ubfal. Me desperté y tenía explotado el teléfono. ¿Qué cabeza puede inventar que le arranqué la peluca, que no tiene, y que nos tiramos sillazos, que nos fuimos a las piñas? Yo soy una persona cero violenta”.

“Ya no miro más Twitter porque me agoté, me sacó mucha energía. Twitter, por ahora, cancelado”, cerró la entrevistada, decidida a dejar las redes sociales de lado, al menos por un tiempo.