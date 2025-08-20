Andrea Bocelli causó furor en la Argentina: en tan solo dos horas, se agotaron todas las entradas para su esperado concierto en el Teatro Colón, demostrando la enorme expectativa del público local por ver al reconocido tenor italiano. Pero hay buenas noticias para quienes no llegaron a conseguir su lugar en esa primera función.

El artista anunció una nueva fecha en Buenos Aires, esta vez con un show al aire libre en el Hipódromo de San Isidro, pensado para una audiencia multitudinaria y con un repertorio renovado, moderno y sorprendente.

Mientras que la presentación en el Teatro Colón estará centrada en la ópera, lo lírico y lo clásico, en un entorno íntimo y patrimonial, el concierto en el Hipódromo será una verdadera celebración masiva.

Entradas Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro

Bocelli interpretará sus grandes éxitos, colaboraciones contemporáneas y piezas que reflejan su versatilidad artística, combinando lo clásico con lo popular, en un espectáculo con una fuerte apuesta visual y sonora.

Entradas a la venta: desde el miércoles 20 de agosto a las 12:00 h exclusivamente en allaccess.com.ar, con todos los medios de pago habilitados.