El próximo 17 de noviembre, el tenor italiano Andrea Bocelli regresará a Buenos Aires para ofrecer un concierto íntimo y extraordinario en el histórico Teatro Colón, uno de los escenarios más prestigiosos de la lírica internacional.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente en All Access a partir del martes 12 de agosto a las 10:00 horas, con cualquier medio de pago.

Andrea Bocelli. Por: MARINARI STEFANO

Entradas Andrea Bocelli en el Teatro Colón

Con más de 90 millones de discos vendidos y más de 16 mil millones de reproducciones, Andrea Bocelli es una de las voces más admiradas del mundo.

Una velada íntima dedicada a la música clásica, acompañado por una orquesta en vivo, en un entorno sin igual: el Teatro Colón de Buenos Aires

Ha recibido múltiples galardones, incluyendo 6 nominaciones a los premios Grammy, 6 Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRIT Awards, 7 World Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

A lo largo de su trayectoria, ha compartido escenario con figuras como Luciano Pavarotti, Celine Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, Karol G, Ariana Grande, Stevie Wonder, Dua Lipa y Tony Bennett.