Marina Calabró analizó a fondo la conducción de Jésica Cirio y Jey Mammon en La Peña de Morfi

Después de que Marina Calabró dejara bien en claro que no le gusta la dupla de Tucu López y Sabrina Rojas como conductores, analizó la que conforman Jésica Cirio y Jey Mammon.

Tras la muerte de Gerardo Rozín, Jey se sumó a La Peña de Morfi (Telefe) para conducir el ciclo junto a Jesica. Y después del debut del domingo, Marina analizó el rol de cada uno al aire.

"Un domingo al mediodía, un programa que combina cocina, música, algo de humor, buena onda, alguna entrevista. ¡Está perfecto! Esa es una fórmula re probada en todas sus versiones. Y Jey se acopló con naturalidad, porque no es fácil llegar a un equipo consolidado", destacó la panelista en Lanata Sin Filtro.

CÓMO VIO MARINA CALABRÓ A JEY MAMMON EN LA PEÑA DE MORFI

"Lo hizo bien pero no vi al Jey más brillante. No vi al Jey más lúcido y lo vi poquito... Estuvo retaceado, sinceramente, no sé por qué. La presencia de Jesica fue mucho más importante, en términos cuantitativos, que la de él", dijo Marina.

Y reivindicó su opinión: "Si bien él se lució cantando con Sandra Mihanovich y con Abel. Es una figura tan familiar que no sé si se trata de acostumbramiento, yo lo vi poco, retaceado. Y de hecho, yo no sigo su conducción, pero me sorprendió Cirio porque tiene el tono indicado".

Antes de cerrar, elogió a Jésica como conductora.

"Alegría, todo el tiempo arriba. A Jey, por momentos, lo vi más ‘melanco’. Me gustó el agite de Cirio, hizo un gran laburo", cerró, buena onda.

¿Qué dirá Jey?