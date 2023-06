La madre de Karina La Princesita se despachó fuerte contra Gianinna Maradona, ex del Kun Agüero

En Intrusos estuvo como invitada Mónica Cuello, la mamá de Karina La Princesita, quien habló del momento de salud que vive su hija y terminó hablando del noviazgo que la cantante tuvo con el Kun Agüero y terminó cargando contra Giannina Maradona.

“No funcionó por la distancia y muchos palos en la rueda”, aseguró la mujer en el ciclo de Flor de la Ve, mientras los panelistas le preguntaron si hablaba de la hija menor de Claudia Villafañe con Diego Maradona.

“La pasó mal. Inventaban cosas. Eso era lo malo. Kari no lo dijo, pero yo sí lo digo. Inventaron que estuvo con Diego Maradona. ¡No!”, lanzó, mientras deslizaban a la hija del Diez como la responsable de echar a rodar ese rumor.

“Yo lo creo”, señaló Mónica, al responsabilizar a Gianinna de la picante versión, mientras Pampito y Marcela Tauro la avalaban.

“Hay ex que te rompen mucho las bolas y es ‘estás conmigo o no estás con nadie’. No sé si es el caso de ella”, concluyó, con ironía.