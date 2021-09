Luciano Tirri reveló cómo Guillermina Valdés le cambió la vida: "Fue clave para que dejara el alcohol"

Luciano Tirri habló de lo importante que fue en su vida Guillermina Valdés para que hiciera un cambio y dejara el alcohol. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el primo de Marcelo Tinelli reveló que fue ella quien lo ayudó a no volver a tomar y en la actualidad lleva casi 10 años sin hacerlo.

“Yo la primera experiencia que tuve con Guillermina, ella me ayudó mucho a dejar el alcohol, un día hace muchos años me dijo ‘mirá Tirri a vos te adoro, está todo bien, pero si no dejás el alcohol no te va a ir bien’”, contó el compositor.

Luego, Tirri dio más detalles de cómo fue ese intercambio significativo con la jurado de La Academia para el cambio en su vida: “Fue clave, se lo digo siempre, ahora llevo casi diez años sin tomar y siempre que llega esa fecha le dijo ‘gracias por haber sido tan dura’. Porque me lo dijo en un momento el que estaba a full, bailando...”.