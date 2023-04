El llamativo like de Fede Bal tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey: "Falta de deseo sexual"

Fede Bal se separó de Sofía Aldrey en medio de un escándalo signado por infidelidades de su parte y chats con otras mujeres. Su ex, muy enojada, le brindó a la prensa esas conversaciones y estalló la polémica.

A pocos meses de su abrupta separación, Fede le dio like a un posteo del diario Clarín que llamó mucho la atención. Fue Juan Etchegoyen en Mitre Live quien hizo eco del gesto del hijo de Carmen Barbieri que no pasó desapercibido en las redes sociales.

"La falta de deseo sexual en los hombres está relacionada con un desequilibrio químico", dice el posteo al que Fede le puso like. G-plus

"La falta de deseo sexual en los hombres está relacionada con un desequilibrio químico", dice el posteo al que Fede le puso like, identificándose con la noticia que hace referencia a la falta de líbido en los varones.

FEDE BAL YA NO APOSTARÁ A LA MONOGAMIA

Fede fue a almorzar con Ángel de Brito y le comunicó una fuerte decisión que tomó tras el lío con Sofi.

"Él reconoce que metió la pata, pero se la banca y admite que ya le pasó muchas veces. No son palabras textuales, pero me dijo más o menos que es un poco su esencia...".

"Lo que me dijo es que no va a tener más novias. No quiere poliamor porque no se banca que su novia esté con otro. Entonces, va a tener relaciones libres", sentenció Ángel.