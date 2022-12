A Laura Ubfal le pareció desubicado un comentario de Marisa Brel sobre Daniela de Gran Hermano y no lo dejó pasar

Luego de confrontar con Marisa Brel sobre la maternidad de Romina de Gran Hermano 2022, a Laura Ubfal le hizo ruido un comentario que su colega le hizo a Daniela sobre su romance con Thiago y se lo marcó con dureza.

Todo comenzó cuando la novena eliminada de Gran Hermano asumió en El Debate que le dolió mucho que quien era su novio en el reality no la salve de la placa de nominados.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: escandalosa pelea a los gritos de Julieta y Romina con Coti

"Sabía que Thiago iba a ir por la amistad, antes que por una pareja. A mí me dolió un montón. Dije 'quizás algo muy en el fondo ese pibe siente por mí'", dijo Daniela, analizando el accionar de su entonces compañero en el reality.

"La palabra regalarse a un hombre me parece un poco fuerte", le dijo Ubfal a Brel, luego de que Marisa dijera que Daniela se "regaló" con Thiago. G-plus

Acto seguido, Brel señaló: "Eso te dolió muchísimo. Y se vio muy feo que él no te haya sacado de la placa. La gente no se lo perdona".

"Yo creo que vos te súper enganchaste con él. No él, lamentablemente. A mí no me gustó cómo se portó con vos, no me gusta como hombre y tampoco me gustó que vos te regalaras tanto con él. Y creo que la gente te sacó para cuidarte", agregó Marisa.

Con las palabras de su colega resonando en su cabeza, Laura Ubfal expuso que no está de acuerda con la mirada de Brel sobre la conducta de Daniela con Thiago: "La palabra regalarse a un hombre me parece un poco fuerte".

DANIELA REVELÓ SI USÓ A THIAGO PARA EL JUEGO O SI ESTÁ REALMENTE ENAMORADA

Daniela Celis, la novena eliminada de Gran Hermano 2022, visitó a Santiago del Moro en El Debate y respondió si está enamorada de Thiago, joven con el que vivió un apasionado y controversial romance en la casa más famosa del país.

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: Marcos ingresó a la casa con un objeto prohibido y se lo retiraron

"¿Estás enamorada de Thiago o que lo usaste?", le preguntó Laura Ubfal a la exparticipante.

Decepcionada del joven de González Catán tras oírlo hablar sin afecto a sus espaldas, Daniela respondió: "No, no estoy enamorada de él. Enamorada es una palabra muy grande".

Acto seguido, se explayó con la voz temblorosa y al borde del llanto: "Yo estaba más enganchada con él que él conmigo. Él me decía 'no veo un afuera con vos. No te veo conmigo'. Lo único que podía hacer era remarla".