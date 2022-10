L-Gante subió una foto dándole plata a Tamara Báez y ella explotó de bronca: "¿Qué son 300 lucas para vos? Nada"

L-Gante publicó una foto en su cuenta de Facebook en la que se lo puede dándole plata a Tamara Báez, ella explotó de la bronca y le respondió con todo.

“(Antes de la perimetral y el impedimento de contacto) ¿Para vos hay $50 o $300.000?”, escribió el cantante en sus redes sociales en medio del escándalo con su expareja.

Por su parte, Tamara le contestó filosa en una captura de pantalla: “Pará amigo disfruta el finde largo, jajajaj ya está ya fue, cómprale la casa a tu hija”.

“Si estás re ganado pásale lo que corresponde y ¡que conteste tu abogado! Te haces el turro en un Ferrari y al final sos re pájaro. Mirá lo que andas subiendo”, siguió.

En la story, la mamá de Jamaica retrucó: “Si no queres métete todo en el ort… ¿Qué son 300 Lucas para vos? NADA. Entonces, ¿qué onda? ¿Para qué seguís subiendo estas cosas?”.

TAMARA BÁEZ LE HIZO UN FUERTE RECLAMO A L-GANTE

En medio de su descargo en las redes sociales, Tamara Báez le hizo un contundente reclamo a L-Gante, quien publicó una foto dándole plata después de la polémica.

“El mes pasado fue esto. No te olvides que para el cumpleaños de Jamaica no pusiste un peso. Y no fue todo canje”, escribió la influencer.

Al final, trajo a Wanda Nara en escena: “Relajá y andá a tomarte unas vacaciones con la señora esa que está más con vos que los hijos”.