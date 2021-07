Karina La Princesita quebró en llanto al revelar el profundo motivo por el que estalló en La Academia: "Siento que no voy a poder"

Karina La Princesita pidió disculpas a todos por su escandalosa reacción en La Academia y explicó qué la tiene tan mal. En Los Ángeles de la Mañana, la cantante reveló que tiene varios juicios en su contra hechos por sus exmúsicos y que ya perdió dos, razón por la cual confesó estar pasando uno de los peores momentos de su vida.

“Ese día a mí me pasó algo y mi gran problema es no poder permitirme estar mal. Yo me siento mal y no siento que vaya a poder. Esto lo vengo arrastrando desde el 2014. Tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de mis exmúsicos. Perdí uno el año pasado, debo un montón de plata pero bueno, estaba trabajando un montón y dije yo puedo con todo, todo bien”, detalló en la emisión de eltrece.

"Hace diez días me avisaron que perdí el segundo juicio. El martes me avisan que es más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Y me faltan todavía tres juicios más que si a este lo perdí, a los otros también". G-plus

Luego, la participante de Showmatch continuó: “Hace diez días me avisaron que perdí el segundo juicio. El martes me avisan que es más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el ante año pasado gratis, el año pasado gratis, este año lo estoy trabajando gratis y el año que viene, Dios quiera tenga trabajo, lo voy a tener que laburar gratis. Y me faltan todavía tres juicios más que si a este lo perdí, a los otros también”.

Totalmente angustiada, Karina manifestó su dolor. “Estoy mal todos los días Ángel y sin embargo me paro y voy a trabajar. A mí me matiene saber que yo gano plata, que ayudo a toda mi familia y a mi staf. Tengo una vida que mantener y ahora, sentir que todo el esfuerzo es para dárselo a gente que no… yo apoyo al empleado que reclama sus derechos pero que se lo reclamen a la gente que corresponde y no a mí”, dijo.

“Porque soy mina y porque es lo más fácil hacerme juicio a mí y que yo tenga que estar pagando. Yo sé que vos no lo vas a entender, yo no vengo a ser comprendida hoy, yo me siento mal y me vengo a permitir, por primera vez en mi vida estar mal. Yo desbarranqué, me arrepiento, me siento mal, disculpas a todos. Quiero estar bien yo y no creo que vaya a poder”, finalizó Karina La Princesita, muy angustiada.