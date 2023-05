Karina la Princesita habló de su salud mental: "Estoy ocupándome porque tengo ataques de pánico y ansiedad"

Karina la Princesita habló con los Socios del Espectáculo de su salud mental luego de hacer una publicaciones al respeto en sus redes sociales y contó cómo está.

“Yo pienso que es un proceso, el día de mi cumpleaños empecé a hablar sobre esto porque me estaba ocupando del tema y necesitaba decirlo”, dijo la cantante.

Más sobre este tema El Polaco reveló importantes detalles de la depresión que transita Karina la Princesita

Luego, continuó: “Para que comprendan mis cambios de ánimo, se generó un interés porque hay mucha gente que lo vive y no es común escucharlo en gente conocida”.

“No puedo decir que estoy bien porque es un tema que hay que ocuparse, estoy con psicólogo, psiquiatra y chaleco de fuerza”, agregó con humor la artista.

Más sobre este tema Karina La Princesita habló del delicado momento que atraviesa: "Me levanté de la cama después de muchos días"

Entonces, Karina detalló: “Estoy controlada por eso, porque tengo ataques de ansiedad, de pánico, también nosotros tenemos una vida muy acelerada”.

“De repente me estreso, me hincho las bolas, me quiero y a la mierda y no ver más a nadie. Entonces estoy llena de pastillitas hasta que me ponga bien”, explicó.

Al final, La Princesita precisó: “Hay una que es para dormir, otra que yo le digo la pastilla para la tristeza y otras que son estabilizadores emocionales”.

Más sobre este tema El misterioso mensaje de Karina La Princesita en redes: “No quiero más grises”

FUERTE PALITO DE KARINA LA PRINCESITA AL POLACO

Karina la Princesita aprovechó para tirarle un palito al Polaco tras hablar de su salud mental con los Socios del Espectáculo.

“Lo mío es algo más emocional, no tiene tanto que ver con el laburo. Sí se mezcla lo del trabajo, lo personal, ser madre, que no es lo mismo ser padre que busca a la nena dos veces a la semana a estar toda la semana haciéndose cargo”, lanzó.

Más sobre este tema Karina La Princesita sorprendió al hablar del amor propio: "No dejes que te hagan sentir que no valés"

Así, la cantante sentenció picante: “Para ellos es un poco más fácil, no digo que no se ocupen pero la verdad es que están dos días a la semana, a veces, cuando se acuerdan y el resto de los días de la semana estamos nosotras, al menos es mi caso”.