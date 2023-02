Gran Hermano: la sorpresiva reacción de Alfa con Romina tras la eliminación de Ariel

Luego de una fuerte pelea y de tres días sin hablarse con Romina Uhrig en Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago sorprendió con su instantánea reacción tras la eliminación de Ariel Ansaldo y la continuidad de Julieta Poggio en el juego.

Alfa felicitó a Julieta por haber superado la placa. Acto seguido, se acercó a Romina y la abrazó, con la clara intención de hacer las paces. Pero Uhrig se resistió.

ALFA SE ACERCÓ A ROMINA TRAS LA ELIMINACIÓN DE ARIEL

Alfa: -Vení, dale. Dame un beso.

Romina: -No, no. Está todo bien, Alfa.

Alfa: -Dame un abrazo. Mirame.

Romina: -No, no quiero hablar. Ya me dijiste todo lo que me tenías que decir.

Alfa: -Mirame. A mí me duele. Me angustia…

Romina: -A mí me dolió más, Alfa.

Alfa: -No entendiste lo que te quise decir. Lo hablé con Juan (psicólogo de GH) y todo.

Romina: -SÍ, Alfa. Lo dijiste, y no quiero hablar más. A mí me dolió mucho.

Alfa: -No entendiste lo que te quise decir. Usé una palabra que no te gustó…

LA TREMENDA FRASE DE ALFA A ROMINA QUE MARCÓ EL FIN DE LA AMISTAD EN GRAN HERMANO

La semana pasada, Romina Uhrig y Walter "Alfa" Santiago protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano 2022, que marcaría el fin de la amistada entre los participantes.

¿El motivo? Alfa acusó sin piedad a Romina de victimizarse cuando habla de sus tres hijas, a quienes extraña.

FUERTE ACUSACIÓN DE ALFA A ROMINA EN GRAN HERMANO

Alfa: -Para mí, con lo que vos te estás haciendo la boluda, y que te está jugando en contra, es con el tema de tus hijas. La posición de víctima, porque extrañas a las chicas y porque vos estás acá. Se ve eso cuando te ponés a llorar con las fotos de tus hijas.

Romina: -Te estás yendo al carajo. Yo a mis hijas no las utilizo. Si pongo las fotos de mis hijas es para que vean que las tengo siempre presente. Yo no soy ninguna actriz, ni ninguna mentirosa.

Alfa: -No dije eso...

Romina: Por favor, no me hablés más, Alfa.