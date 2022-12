Gran Hermano 2022: el furioso ultimátum de Marisa Brel a Laura Ubfal y Flor de la Ve

La gala del jueves de El debate de Gran Hermano trajo aparejado un duro cruce de Marisa Brel con Laura Ubfal, al que posteriormente se sumó Flor de la Ve en Intrusos y que provocó que la panelista decidiera pedirles que se disculpen públicamente so pena de ir a la Justicia.

Todo comenzó cuando el panel discutía los frecuentes llantos de Romina porque hace dos meses que no ve a sus tres hijas (una de ellas una beba de apenas un año), y entonces Brel lanzó una frase que la ubicó en el centro de la polémica con sus compañeras.

"Yo la veo llorando y la verdad que me sensibilizo, pero también pienso en sus hijas y es algo que no me cierra. Para mi ella tendría que estar con sus hijas", dijo, y entonces Sol Pérez le recordó que su postura con Juan era radicalmente diferente.

"Cuando seas mamá quizás lo entiendas, pero por ahora no lo sos", le retrucó Brel y eso generó que Ubfal la acuse de "sostener un discurso que arruinó a las mujeres y las condenó toda la vida". “Es brutal lo tuyo”, agregó la ex Gossip, que al otro día ratificó sus dichos en Intrusos con Flor de la Ve, que estuvo de acuerdo con ellos.

EL ANUNCIO DE MARISA BREL SOBRE LAS ACCIONES LEGALES QUE LE INICIARÍA A LAURA UBFAL Y FLOR DE LA VE

Este sábado, Brel sorprendió a sus seguidores cuando anunció a través de Instagram y Twitter sus intenciones de demandar legalmente a Ubfal y a Flor de la Ve, a quien acusó de “haberla destrozado” merced a "las mentiras" de su compañera" ya que “no había visto el debate”.

"No voy a permitir que la señora Laura Ubfal mienta sobre mis dichos. Nunca dije que las mujeres no pueden trabajar. Yo trabajo desde los 15 años y doy trabajo a más de 1000 mujeres. Dije que yo no podría estar dos meses sin saber nada de mis hijos. Exijo disculpas públicas", publicó a través de Twitter.

"Yo amo que las mujeres sean independientes. A mí nunca me mantuvo un hombre. Nunca. Me hice de abajo y tengo todo lo que tengo gracias a mi trabajo. Enseño a las mujeres de Argentina y toda América y España a ser emprendedoras. Soy libre e independiente", agregó en otro tweet.

"Cada mujer es libre de elegir sus elecciones. Si alguien elige separarse de su bebé y no saber de él por 4 meses, es su decisión. Yo no lo haría. Ese es el punto", señaló en un tercer mensaje publicado en la red social del pajarito.

"Mi imagen pública es parte de mi trabajo y no voy a permitir que Laura Ubfal me injurie e instale en la sociedad que critico a las mujeres que trabajan. Espero sus disculpas por haber mentido sobre mí. Si no, a la Justicia. En 30 años de periodista, nunca una compañera hizo algo así", recalcó en el cierre del hilo de Twitter.

EL VIDEO DE DESCARGO DE MARISA BREL TRAS EL DURO CRUCE CON FLOR DE LA VE

Además del ultimátum que lanzó hacia su colega, Marisa Brel se dirigió a sus seguidores de Instagram este sábado con un largo descargo realizado en un vivo que luego subió a sus stories.

"Vieron el lío que se armó porque dije lo que muchas mujeres, muchas mamás pensamos, ¿no? Que no podemos estar más de un día sin saber nada de nuestros hijos, sobre todo si son chiquititos", dijo en el incio.

"Me la re banco que dije eso, no juzgué a Romina, que haga lo que quiera que no yo no esté de acuerdo eso no es juzgar, para mí no está bueno pero que haga lo que quiera. Si es juzgar es muy finito, no lo sé, yo no lo haría", señaló la periodista.

"Hace dos meses que (Romina) está sin saber cómo están sus tres hijas, se dice que no es por algo económico entonces es por su deseo de ser famosa, yo por las cosas que escucho de ella... la felicito, admiro su templanza de cómo se la banca", explicó Brel, que confesó que creyó desde un inicio que Romina renunciaría “a las dos semanas”.

Tras explicar que un bebé puede sufrir “consecuencias ante la falta repentina de la mamá o el papá”, la periodista explicó que esa experiencia podría dejarle a la nena “un registro de abandono".

MARISA BREL ACLARÓ QUÉ QUISO DECIR SOBRE EL CASO DE ROMINA EN GRAN HERMANO

"Yo no tengo la verdad absoluta pero mi enojo va por otro lado: ayer una me dice 'ojo que Laura Ubfal en Intrusos te está matando' y cuando miré el programa casi me muero. Esta mujer está mintiendo y se va a comer una carta documento y estoy re caliente y angustiada”, aseguró Brel.

“Salió a decir 'Marisa Brel criticó a todas las mujeres que salimos a trabajar'. ¿Cómo voy a decir eso? Y Flor de la Ve, a quien le escribí, pero no me contesta, empezó a decir que yo era una machista. Fue a la primera que llamé y me di cuenta de que no había visto nada del debate sino que escucho solo lo que había dicho la Ubfal, que mintió completamente y ya lo tiene todo mi abogada", agregó la panelista.

"No voy a permitir que instale en la sociedad que yo critico a las mujeres que salen a trabajar. Lo que piense ella de mí me importa tres pepinos ahora que salga en un programa a mentir sobre mí y tal vez esto me cueste mi trabajo en Telefe pero no me importa", aseguró.

"Mi honor y mi dignidad están primero y no voy a permitir que esa señora, junto a Flor de la Ve, me destrocen por algo que yo no dije... Quiero que se retracten y me pidan perdón y que me hagan una nota el lunes para decir mi verdad. Después si me quiere criticar, hagan lo que quieran, pero no sobre una mentira y para Laura Ubfal, carta documento", aseguró en el cierre.