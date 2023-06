Fuerte respuesta de Susana Roccasalvo a Laura Ubfal tras tratarla de "mala persona": "Lo único que sabe hacer esta señora es descalificarme"

Luego de las fuertes declaraciones de dio Laura Ubfal contra Susana Roccasalvo en su visita a A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, la presentadora de Implacables recogió el guante y redobló la apuesta en vivo.

“Voy a ser lo más escueta posible porque, realmente, a mí esto me molesta. El jueves pasado, a la colega Ubfal le preguntaron en un programa si me iba a votar para que sea presidenta de APTRA –que no lo va a poder hacer porque no me voy a presentar- y dijo que no porque yo soy una mala persona”, comenzó diciendo Roccasalvo ante las cámaras.

Además, rememoró un conflicto de varios años: “Ella había hecho un comentario con malicia en un almuerzo en el programa de Mirtha Legrand donde también estaba Carlos Monti y yo ya venía recogiendo todos comentarios con malicia y reventé por la bronca. Entonces, en ese momento, dije ‘todos los kilos de más que tenés es por la maldad que tenés’. ¿Tengo que pedir disculpas? Pido disculpas. Disculpame, Laurita, querida. Era otro contexto”.

Más sobre este tema Laura Ubfal fulminó en vivo a Susana Roccasalvo: "Es una mala persona con muy poca capacidad"

“Pero ahora empezó a descalificarme como periodista. No necesito el aval de ella. El aval me lo da este canal y este lugar, y los años que hace que estoy conduciendo. También dijo que no sé nada de teatro y yo no soy critica de teatro. Yo promociono el teatro desde acá, lo potencio y después voy a verlos”, continuó, tajante. Y cerró, filosa: “Lo único que sabe la señora Ubfal es descalificarme. Siempre son descalificaciones de esta señora hacia mí. Siempre. Tema terminado”.

Más sobre este tema Roccasalvo comparó a Débora D'Amato con Luciana Salazar: "No se puede vivir esperando que alguien te mantenga"

LAURITA FERNÁNDEZ LE RESPONDIÓ A SUSANA ROCCASALVO TRAS SU ENOJO AL AIRE

Luego de que Susana Roccalsavo expusiera su fuerte enojo al aire en Implacables por no haber podido entrevistar a Laurita Fernández y José María Listorti (protagonista de Matilda, el musical), la actriz contó que le envió un mensaje privado a la conductora.

“A Susana la quiero mucho, la conozco hace muchos años y la respeto un montón. Lo que pasó es que estábamos haciendo pasada general y cuando terminó me enteré de todo. Ahí, lo primero que hice fue escribirle y hablar con ella en privado y fue muy amorosa conmigo”, comenzó diciendo Laurita en una nota que le dio a LAM.

“Ella entendió que el tema era ajeno a José María y a mí. Lamentablemente, se atrasó la primera pasada general, pasaron cosas técnicas y no llegamos. Le escribí porque la entiendo, si a mí como conductora alguien me cuelga, me sentiría igual; pero le expliqué que fue ajeno a nosotros”, agregó.

"A SUSANA LA QUIERO MUCHO, LA CONOZCO HACE MUCHOS AÑOS Y LA RESPETO UN MONTÓN. LO QUE PASÓ ES QUE ESTÁBAMOS HACIENDO PASADA GENERAL Y CUANDO TERMINÓ ME ENTERÉ DE TODO. AHÍ, LO PRIMERO QUE HICE FUE ESCRIBIRLE". G-plus

Además, dejó en claro que la idea de darle la entrevista estuvo entre los planes en todo momento: “La producción hizo lo posible para que lleguemos. Le dije que me perdone, este no era un ensayo más”.

"LE ESCRIBÍ PORQUE LA ENTIENDO, SI A MÍ COMO CONDUCTORA ALGUIEN ME CUELGA, ME SENTIRÍA IGUAL; PERO LE EXPLIQUÉ QUE FUE AJENO A NOSOTROS". G-plus

Por último, después de que Susana asegurara que no iba a cubrir más este espectáculo, la conductora decerró: “Es su decisión y es respetable., pero mucho más de lo que hice no puedo hacer”.