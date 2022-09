Fuerte reacción de Estefi Berardi cuando Carmen Barbieri definió a Wanda Nara como artista

El renacer de la carrera de Wanda Nara en televisión argentina desató la enfática reacción de Estefanía Berardi luego de que Carmen Barbieri definiera a la exesposa de Mauro Icardi como "artista".

"No le digan mediática. Es una artista", corrigió la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Ahí, la panelista cruzó a Barbieri: "No, artista no es".

A lo que Pampito preguntó entre risas: "¡¿Qué arte hizo?! Para ser una artista tenés que haber hecho un arte".

Sin embargo, Carmen insistió: "Ella trabajó mucho en teatro…".

Filosa, Beardi cuestionó: "¿Haciendo qué? No baila, no canta. Hizo dos obras con Jorge Corona, pero no hizo nada artístico. Es mediática, no hizo nada".

"No es que es talentosa para actuar. Es talentosa para el márketing", cerró Estefanía Berardi explosiva contra Wanda Nara.

CARMEN BARBIERI BANCÓ FUERTE A WANDA NARA

Y si bien Carmen Barbieri intentó sostener su apoyo a Wanda Nara ante las chicanas de Estefanía Berardi, reformuló su idea.

"Es mediática porque está en el medio. Más bien diría yo que es popular. Es famosa, esa es la palabra", zanjó la conductora.

Al final, Estefi Berardi coincidió con Carmen Barbieri y remató: "Pero artista Wanda Nara no es. Es un montón. Qué les queda a los demás".