Fuerte crítica de Paula Varela al video de Diego Maradona Junior dándole un beso a su hijo: "Está exponiendo al nene a muchos enfermos"

En Intrusos pusieron al aire la palabra de Diego Maradona Junior (34) donde hacía un descargo sobre el video que él mismo compartió donde aparecía besando en la boca a su hijo, Diego Matías (3). Allí se defendía acusando a la gente de las redes de tener mala intención contra él y se refería a eso gesto como una tradición en Nápoles. Tras escuchar su palabra, Paula Varela salió con todo con una férrea réplica.

“Esta es la confusión de Diego Junior. Acá no estamos juzgando cómo es él como padre puertas adentro. Juzgamos lo que publica puertas afuera porque él elige mostrar a su hijo”, empezó diciendo la periodista.

“No es él, que capaz es un excelente padre y no tiene ninguna actitud rara con su hijo, pero él no sabe quién está mirando. Está exponiendo a un menor a un ojo ajeno de mucho enfermo. Hay mucho enfermo, Diego, lamento que no lo sepas. Existen y me parece que está bueno cuidar y escuchar si hay críticas y tal vez corregir”, aseguró la panelista, contundente.

Por su parte, Evelyn von Brocke acotó un estremecedor dato. “En Argentina se hacen 450 videos por día con Instagram sobre lo que publica mucha gente de sus hijos. Eso entra en una red de pedofilia, es material que se vende”, detalló, sobre la polémica del beso de Diego Maradona Junior a su hijo.