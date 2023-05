Firme reacción de Jey Mammon ante la versión de que no sería invitado a los Martín Fierro: "Me parece extraño"

A fines de marzo, Jey Mammon fue desvinculado de La Peña de Morfi tras hacerse mediática la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto en 2020. Desde entonces, el conductor no volvió a la pantalla de Telefe, pero la entrega de premios Martín Fierro abrió una nueva polémica.

En Socios del Espectáculo y en Intrusos contaron que no quieren que Jey asista a la ceremonia de Aptra, que se realizará en julio.

Más sobre este tema Tras la salida de Jey Mammon, Jésica Cirio arrancó La Peña de Morfi con un fuerte descargo: "Son hechos tristes y lamentables"

JEY MAMMON DEL TEMA CON SOCIOS DEL ESPECTÁCULO

Notero: -Se vienen los Martin Fierro y en Socios dijeron que parece que Telefe no quiere que La Peña de Morfi esté ternada en Mejor programa musical. ¿Sabías algo de esto?

Jey Mammon: -¿Todo sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefe esté pensando en no invitarme a los Martín Fierro.

"Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, y para no invitar a alguien, me parece un vericueto muy rebuscado no nominar a La Peña". G-plus

Notero: -¿Tuviste alguna otra conversación con Telefe?

Jey: -En relación a los Martín Fierro, no, en absoluto.

Notero: -¿Y en relación a tu continuidad?

Jey: -No, no tuvimos otra charla.

Notero: -¿Te gustaría ser ternado en los Martín Fierro?

Jey: -Mi cabeza no está puesta en eso, ni siquiera en la vuelta a la televisión.

Más sobre este tema Desafiante advertencia de Jey Mammon tras el escándalo con Lucas Benvenuto: "Tienen que responder"

Notero: -¿Creés que es posible que no nominen a La Peña?

Jey: -Te soy sincero, me suena extraño el planteo. Buscarle una vuelta para no invitarme... Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, y para no invitar a alguien, me parece un vericueto muy rebuscado... Es un montón. El programa no soy yo.

Notero: -Si te invita Telefe, ¿irías a los Martín Fierro?

Jey: -No sé.