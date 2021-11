Filosa reacción de Valeria Mazza con su marido cuando le preguntaron si le cae bien China Suárez: "¿A vos te cae bien?"

Valeria Mazza reaccionó sin filtros luego de que en su visita a Los Mammones le preguntaran cómo le cae la China Suárez. La modelo, al tanto de la polémica del Wanda Gate, aprovechó para preguntarle al respecto picante a su pareja, Alejando Gravier.

"¿Te cae bien la China Suárez?", le consultó Jey Mammón, y la invitada a la emisión de América respondió filosa con una pregunta a su marido: "Eh, sí, ¿a vos Gravier te cae bien?".

"Bloqueala de las redes", le dijo el conductor a Alejandro atrás de cámaras y Valeria agregó: "No, es un amor. A Icardi no lo conozco, estamos hablando de gente que no conozco. A la China me la he cruzado en alguna foto, divina, no conozco".

VALERIA MAZZA HABLÓ DE CUANDO CONOCIÓ WANDA NARA EN SU VISITA A LOS MAMMONES

Luego de que le preguntaran por el Wanda Gate y los personajes más mediáticos del momento, Valeria Mazza contó que conoció a Wanda Nara en uno de sus viajes a Milán.

"A Wanda la conocí en Milán y también, divina, simpática, que se yo. Cada uno hace lo que puede no lo que quiere", reflexionó en diálogo con Jey Mammón.