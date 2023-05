La felicidad de China Suárez tras convertirse en tía: "Gracias a Dios y a la vida por este milagro"

Luego de haberse mostrado muy ansiosa por el inminente nacimiento de su sobrina, Eugenia “la China” Suárez mostró en sociedad a su sobrina después de que su hermano, Agustín y su esposa, Pau Fukuhara, se convirtieran en papás.

Feliz por este momento, la actriz y cantante reflejó su emoción el as redes: “Día feliz. Nació mi taurina/sobrina/ahijada favorita. La japonesita más linda que vi. Los adoro @agu.desu @paufuku_desu”, escribió la China en Instagram junto a varias postales de la nueva integrante de la familia.

"Gracias a Dios y a la vida por este milagro. Por la salud. Felicidades @agu.desu y @paufuku_desu”, agregó Eugenia, en otras imágenes que también plasmó en Instagram Stories y con las que enterneció a sus seguidores.

Por su parte, Nicolás Cabré (quien tiene a Rufina con la China) también quiso dejar su tierno mensaje en el muro de la madre de su pequeña con varios emojis de corazoncitos rojos, que se sumaron a los cientos de posteos de los usuarios.

Agustín Suárez, el hermano de China Suárez, se casó en enero de 2021 con Pau Fukuhara. El joven trabaja como publicista. Y su esposa, es famosa. ¿El motivo? Se ubica primera en el ranking nacional de tenis de mesa. Es conocida como "La reina del Ping Pong".

“Feliz año, especialmente para mi futura bebita amada y mimada. Sobrina y ahijada, cuanto te esperamos”, había contado la China, emocionada.

¡Felicidades!

Fotos: Capturas de Instagram e Instagram Stories

CHINA SUÁREZ ROMPIÓ EL SILENCIO A TRES SEMANAS DE ANUNCIAR SU SEPARACIÓN DE RUSHERKING

A menos de un mes de anunciar su separación de Rusherking –a un año de comenzar su historia de amor- Eugenia “la China” Suárez hizo un vivo de Instagram donde respondió las consultas de sus seguidores y volcó sus sentimientos sin tapujos.

Atenta a las constantes preguntas sobre qué pasó con el cantante, la China fue contundente al descartar cualquier versión de discusión con su ex: “No me peleé, me separé”, remarcó, con la compañía de su amigo y estilista, Juanma Cativa.

Asimismo, Eugenia no le esquivó a aquellos comentarios que quisieron ahondar en qué siente por el músico: “Sí, claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro”, aclaró, sin vueltas sobre sus sentimientos.

A comiezos de abril, China había dado a conocer la ruptura con Rusherking con un profundo posteo que subió a las redes: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, comenzó diciendo.

“Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible”, agregó, dejando en claro que esta decisión es muy dolorosa para los protagonistas de esta historia.

“Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, cerró la China, a corazón abierto y visiblemente triste por este presente sentimental, pese a que días después, optó por eliminar su publicación.