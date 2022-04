Estefi Berardi, sin filtros contra Rodrigo de Paul por el romance con Tini Stoessel: "Estoy del lado de Camila Homs, ella cría sola a sus hijos"

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) Estefi Berardi tuvo un exabrupto que terminó en un picantísimo descargo contra Rodrigo de Paul, luego de contar una fuerte frase de Camila Homs, la ex del futbolista, por las cada vez más fuertes versiones de que él estaría saliendo con Tini Stoessel.

“Yo tengo el dato de que esta relación viene desde antes de que él se separe de Cami. Él lo negó, pero a mí las fechas no me cierran y me duele estar diciendo eso. No quisiera estar diciéndolo, pero la verdad que no voy a mentir”, empezó diciendo, luego de que la ex del jugador lanzó un tremendo dardo.

“Jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”, había arrojado Camila en redes el fin de semana, filosísima. Sin embargo, la panelista del ciclo de Carmen Barbieri fue por él.

"La verdad es que acá el soret… es el tipo. ¿Qué querés que te diga?. Le diría '¿cómo dejás a tus hijtos chiquitos?’. ¡Camila está criando a los pibes sola! ¡El pibe está en Madrid saliendo, de novio ahora con una pibita más chiquita!". G-plus

ESTEFI BERARDI LE DEDICÓ UNA TREMENDA FRASE A RODRIGO DE PAUL

“Eso es lo que se le critica a Tini, pero la verdad es que acá el soret… es el tipo. ¿Qué querés que te diga?”, lanzó, filosísima sobre la estrella del Club Atlético de Madrid, quien es papá de Bautista y Francesca.

“Si yo fuese amiga de Rodrigo de Paul le diría ‘¿cómo dejás a tus hijtos chiquitos?’. ¡Camila está criando a los pibes sola! ¡El pibe está en Madrid saliendo, de novio ahora con una pibita más chiquita y la mujer está con los dos nenes chiquitos! ¡El otro le pasará la mensualidad!”, se despachó con todo.

“A mí me duele en el alma. Si se enamoraron, a cualquiera le puede pasar, pero a mí me duele el tema de Camila. Como mujer, me parte el alma”, expresó. “Camila está muy mal. Estoy de su lado. Ojalá nunca me pase porque me parece tristísimo”, cerró.