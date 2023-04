Estefi Berardi confirmó que Julieta Poggio está en crisis con su novio: "No me atrevo a decir que están separados, pero no se ven mucho"

A menos de un mes del cierre de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio estaría atravesando una crisis de pareja con Lucca Bardelli, según informó Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Yo puedo confirmar que hay una crisis de pareja. No sé si me atrevo a decir que están separados porque ayer Lucca subió una historia y era la casa de Juli. Pero no se están viendo mucho", contó la panelista.

Luego argumentó su data: "Yo me doy cuenta de que están complicados porque a mí Juli me contesta todos los mensajes. Y la pregunta que más me hacía la gente era si seguía con Lucca. Yo se lo pregunté varias veces, y ella me decía 'sí, sigo'. La última vez que se lo pregunté, ella me leyó y no me contestó nada".

QUÉ DIJO JULIETA POGGIO DE SU RELACIÓN ACTUAL CON LUCCA BARDELLI

Pocos días atrás, Julieta Poggio pasó por el programa de Vero Lozano y sus llamativas respuestas sobre su vínculo actual con Lucca dieron paso a las especulaciones.

"¿Cuándo va a ser la convivencia con el chico, Lucca?", le preguntó Costa en Cortá por Lozano.

Seria, la exparticipante de Gran Hermano respondió: "Ahora estoy en mi casita. Quiero estar en mi casa, con mis perros, con mi familia. En este momento me hace re bien tener el apoyo de mi familia, que me acompañen en todo, que estén al lado mío y que me aconsejen. Así que por ahora me voy a quedar en mi casa".

"¿Y la relación cómo viene?", le retrucaron. Y Julieta Poggio fue clara en su respuesta: "Bien, bien. Es difícil porque no nos estamos viendo mucho".