El emotivo abrazo de Mono de Kapanga con Germán Martitegui en MasterChef: "Estoy feliz"

Luego de que los famosos que habían participado en una edición anterior de MasterChef aparezcan para ayudar a los nuevos concursantes, el Mono de Kapanga protagonizó un emotivo momento con Germán Martitegui.

Todo comenzó cuando Wanda Nara quiso saber que sensaciones le trajo volver a estar en el programa de Telefe. A lo que el cantante se sinceró: “Tengo recuerdos hermosos. Lo más loco de todo fue que me debía un abrazo con un montó, porque a nosotros nos agarró la época de la pandemia donde nos podíamos chocar los puños nada más. No podíamos tener contacto, y poder abrazarme con mis compañeros y los que estuvimos acá participando”, expresó, muy movilizado.

“A un par los abracé, pero me falta abrazar a uno, a Germán”, agregó, antes de acercarse hacia donde estaba el jurado para poder saludarlo cariñosamente después de no poder haberlo hecho durante la cuarentena.

“¡Qué lindo ese abrazo, después de la pandemia poder abrazarse!”, reaccionó la conductora, junto al resto de los presentes, con aplausos. Y el Mono cerró, con una sonrisa plasmada en el rostro: “Estoy feliz de poder reencontrarme con esto que me hizo tan bien”.

UNA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF SONROJÓ A GERMAN MARTITEGUI

Sin tapujos para contestar las preguntas de Wanda Nara en MasterChef, Silvana Díaz sonrojó a Germán Martitegui frente a todos los presentes al contarle que soñó con él.

“Soñé con Germán”, confesó la participante. A lo que Damián Betular le imprimió su característico humor a la situación: “Pasa, pasa, les pasa a muchos”.

“¡Ya empezamos!”, atinó a responder Martitegui, entre risas, mientras la conductora buscaba indagar más sobre los detalles de ese sueño.

"SOÑÉ CON GERMÁN. SENTÍA LA VOZ CLARITA DE ÉL QUE ME GRITÓ ‘SILVANA’ Y YO ME INCORPORÉ, ME LEVANTÉ DE LA CAMA Y DIJE 'AY, ME ESTÁ LLAMANDO MARTITEGUI'". G-plus

“Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”, detalló la concursante.

Y cerró con un fuerte sincericidio: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.