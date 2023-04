Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi se mostraron juntos y muy enamorados en público: "Estamos bien"

Lejos que la química que surgió entre Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi en El Hotel de los Famosos 2 quedara en el olvido, la relación entre los exparticipantes sigue viento en popa. Así se los pudo ver en el cumpleaños de la periodista, Nancy Duré.

Allí, indagados por el cronista de Socios del Espectáculos, la parejita se sinceró ante las cámaras: “Estamos bien. Estamos en este post reality en el que, obviamente, la exposición abre las puertas a distintos proyectos y bueno, estamos un poquito con eso; algunos que pueden llegar a ser juntos”, comenzó diciendo Coggi.

Al escuchar esto, Delfina agregó: “Hay para hacer tele y teatro. En el teatro sería hacer una comedia pero con otra pareja, por ejemplo. Podría ser algo con Sebastián Cobelli (también estuvo en el programa de eltrece) y su esposa, Fer Vives. Estamos ahí, charlando”.

En la misma nota y ante la consulta sobre si ya están viviendo bajo el mismo techo, Gerez Bosco le puso humor a su respuesta: “No. Che, tenemos cara de convivir porque nos preguntan muy seguido”.

“Somos vecinos, vivíamos a 15 cuadras de diferencia. Creo que el hecho de ser vecinos de barrio también ayuda a que estemos mucho tiempo juntos”, cerró Coggi, pícaro, dejando en claro el gran presente que vive con su novia.

DELFINA GEREZ BOSCO ENCARÓ A MARTÍN COGGI EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

La relación entre Delfina Gérez Bosco y Martín Coggi va avanzando con el correr de los días en El Hotel de los Famosos 2. Y prueba de ello, es una íntima conversación que mantuvieron los participantes frente al resto de sus compañeros.

Todo comenzó cuando Fernando Carrillo indagó a Coggi: “Le pregunté a Delfina ‘si te llegas a casar con Coggi, ¿me vas a invitar? Y ella me respondió ‘preguntale a él’”.

Fue entonces que la joven se sinceró frente a las cámaras del reality de eltrece: “Invitaría a todos porque vendrían todos los que nos quieren a celebrar el amor. Y los que no nos quieren, que lo vean más de cerca”.

Además, Delfina encaró a Martín con una pregunta al hueso: “¿Vos te querés casar?”. A lo que el hombre con quien comenzó un vínculo más cercano respondió, sin dudar: “Sí, en la Iglesia de Recoleta donde se casaron Diego Maradona y Claudia Villafañe”.

“No, no, yo no quiero eso porque casarte al lado de un comentario te trae mala suerte, pichi. Yo creo que un casamiento a todo trapo tendría que ser, por la historia, en el Luna Park”, cerró Gerez Bosco, dejando en claro cuáles son sus deseos a futuro.