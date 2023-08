Coki Ramírez se arrepintió en vivo de ser "angelita": se despachó sin filtros con Ángel de Brito y casi se va

Coki Ramírez reapareció con fuerza en la pantalla chica, tras cerrar contrato para estar en Bailando 2023, y descolocó a Ángel de Brito con sus sincericidios.

La cantante cordobesa se arrepintió en vivo de ser "angelita" por un día: se despachó sin filtros y bromeó con irse del programa.

COKI RAMÍREZ SE ARREPINTIÓ EN VIVO DE SER "ANGELITA" Y SE DESPACHÓ SIN FILTROS

Ángel de Brito: -¿Qué hacen ustedes (Yanina y Coki)?

Coki Ramírez: -Estamos tomando mate. Estoy pintada al óleo.

Ángel: -¿Y a qué viniste?

Coki: -No sé. Estoy tomando mate. Chau, me voy a la mierda (bromea).

Ángel: -¡Pero andate! Volvete a Córdoba, histérica. ¿Qué te pasa? La gente está diciendo en las redes: "Se infarta porque le preguntan por Tinelli, pero en lo de Fer Dente se colgó de Tinelli todo el programa".

Coki: -¿Y qué querés que haga, que le diga?

Ángel: -Le decís: "De eso no hablo, pibe".

Coki: -Pero la pasé bien. Vi la máscara de Tinelli y me lo chapé.

Ángel: -Ah, bueno, fue un chiste.

"Estoy pintada al óleo... Acá traje pista para cantar y ustedes siguen hablando de puterío". G-plus

Coki: -Y canté. Acá traje pista para cantar y ustedes siguen hablando de puterío.

Nazarena Vélez: -¿Te aburre?

Coki: -No, no me aburre.

Ángel: -¿Quién te dijo que ibas a cantar?

Coki: -No sé, yo traje pista por las dudas.

Ángel: -Eso es en el programa de Dente. Acá la gente canta verdades.

Coki: -Porque la gente cree que hace 12 años que me rasco la argolla.

Marcela Feudale: -Nadie dijo que te rascabas la argolla, mujer.

Ángel: -¿Hace cuánto que te rascas la argolla?

Fernanda Iglesias: -¡Qué carácter, Coki!

Coki: -No es carácter, lo digo con amor.

Ángel: -Vos tenés carácter podrido. Desde que te levantamos el móvil la otra vez que te quedaste cruzada.

Coki: -¡Vamos a hablar de eso!

Ángel: -Dale, Celine Dion.

Yanina Latorre: -Hoy viniste de panelista, tenés que panelear. Hablá, preguntá...

Coki: -Es que no me meto en la vida de los otros.

Yanina: -Entonces, ¿qué hacés sentada ahí?

Coki: -No sé para qué mierda me invitaron.

Ángel: -La pregunta es ¿para qué aceptaste?

Coki: -Porque vine y, capaz, podía cantar. Lo mío es cantar.

Ángel: -¿Pero dónde viste una angelita que cante? No hubo nunca... No es una comedia musical.

Coki: -Pero siempre hay una primera vez.