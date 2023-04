Cinthia Fernández volvió a hablar de la difícil situación que debió atravesar: "Toqué fondo, tuve deudas, pasé hambre y me maltrataron"

Luego del estremecedor relato que compartió Cinthia Fernández, donde dio detalles del a difícil situación económica que debió a atravesar junto a Charis, Bella y Francesca –las hijas que tuvo con Matías Defederico- la panelista de Nosotros a la Mañana volvió a recurrir a las redes.

“Les escribí que toqué fondo, que tuve deudas, que pasé hambre, que me maltrataron, que sentí no dar más”, expresó Cinthia, a corazón abierto, en un posteo que subió a Instagram Stories donde se confesó con sus seguidores.

“Pero siempre se puede”, agregó con un emoji de un corazoncito rojo, dejando en claro que –más allá de las adversidades que le tocó vivir- la joven pudo superar todos los obstáculos y ser feliz acompañada de sus pequeñas.

Foto: Captura de Instagram Stories

EMOTIVO MOMENTO DE CINTHIA FERNÁNDEZ CON VERÓNICA MACÍAS TRAS DENUNCIAR A CACHO GARAY

En medio del difícil momento que vive Verónica Macías después de haber denunciado por violencia de género al humorista, Cacho Garay, Cinthia Fernández no dudó en contener a la mujer con un cálido abrazo.

“Lo primero que nos preguntó Verónica ayer era si estaba Cinthia. Cuando le dijimos que no nos insistió en que quería conocerla”, reveló el Pollo Álvarez en Nosotros a la Mañana, el programa que conduce por eltrece, mientras veía a Cinthia y la ex de Cacho abrazados.

Al verla tan vulnerable, la panelista se conmovió con la historia de vida de la invitada: “Siento como si mi hija creciera y yo estuviera abrazando a una de ellas en una situación espantosa. Y, de cierta manera, yo muchas veces estuve sola con violencia de género y me hubiera gustado ver ese abrazo. Se me mezclaron muchas cosas. Me parte el alma. Temblaba mucho cuando la abracé”.

Tras escucharla, Macías intervino: “Yo quería venir para agradecerle”, dijo. Y Cinthia cerró, contundente: “. A mí me han dicho mentirosa, buscafama y de todo incluso con papeles y pruebas, pero ni eso alcanza. No nos tiene que importar lo que diga la gente, pero a veces es tan dañino que te termina importando. Encima de lo que viviste, tenés que aguantar la opinión injusta de los demás”.