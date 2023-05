Cinthia Fernández se alejó de las redes para cuidar a su nena y generó preocupación: "Está pachucha"

Cinthia Fernández, que siempre se muestra muy activa en sus redes sociales, contó que se alejó de Instagram porque está cuidando a una de sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca- que no se siente bien.

Y junto al video de la pequeña, en el que se la ve caída y jugando a los jueguitos, Cinthia expresó su preocupación.

"Este es el motivo por el cual desaparecí. La pequeña está pachucha. Sepan disculpar, pero hoy soy de ella únicamente". G-plus

"Este es el motivo por el cual desaparecí. La pequeña está pachucha. Sepan disculpar, pero hoy soy de ella únicamente", sentenció Cinthia, junto a amorosos emojis, siempre muy dulce con su hija.

CINTHIA FERNÁNDEZ ESCRACHÓ A LA MUJER QUE LE HABRÍA PEGADO A UNA NENA

Acto seguido, Cinthia sumó la foto de la señora que habría cometido maltrato infantil.

"Esta es la hija de p... Si alguien la conoce, por favor déjeme información. No sé qué pasó después, pero fue una situación horrible, era la abuela. Ojalá que se la saquen", sumó, entre lágrimas.

"Les mostraría el video de la nena llorando y pidiendo que no llame a la policía, pero la expongo y es lo que menos quiero. Decía que no la maltrataron, que no le pegaron, que ella se había portado mal. Los otros más grandes ya acostumbrados decían que a ellos también les pegaba así, que era su abuela, mucha bronca y tristeza", cerró, muy triste por lo sucedido.