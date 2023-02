Carmen Barbieri se sinceró al hablar de la separación de Fede Bal: "Me duele que no pueda ser fiel"

Carmen Barbieri habló sincera en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey y el escándalo por las infidelidades.

“Yo a Sofía la quiero mucho y me duele que esté pasando este momento y también me duele por Fede, que no pueda entablar una relación y ser fiel. Tiene que parar, estar solo un tiempo, crecer un poco más” reflexionó la conductora.

Entonces, hizo referencia a la charla que tuvo con su hijo al respecto: “Yo ya había hablado con mi hijo cuando saltó todo esto, me quedé como hasta las 3 de la mañana , le dije las cosas que pienso, él ya es grande”.

“Él me contesta a su manera, me dice ‘es mi vida’, pero yo eduqué un hombre de bien, él es respetuoso pero tiene un problema, él es infiel. No lo estoy defendiendo, yo no estoy de acuerdo con él”, siguió.

Al final Carmen manifestó: “Tampoco me puedo hacer cargo, él tiene 33 años, que arregle las cosas solo. ¡Qué culpa tengo yo por ser la madre! Ellos son dos personas grandes, Sofía y Fede”.

CARMEN BARBIERI CONTÓ CÓMO ESTÁ ATRAVESANDO LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE FEDE BAL

Carmen Barbieri contó en Mañnísima lo afectada que está con la separación de Fede Bal de Sofía Aldrey y el escándalo por las infidelidades.

“Hace un par de días que lloro sin parar, estoy triste”, dijo conmovida la conductora del programa matutino de Ciudad Magazine.