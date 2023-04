Carmen Barbieri explicó qué la hizo creer en el descargo de Jey Mammon: "Su llanto y bronca"

Cuando Carmen Barbieri analizó el video del descargo de Jey Mammon y aseguró "le creo" se generó una fuerte controversia, porque muchos interpretaron que al mismo tiempo desconfiaba del testimonio de Lucas Bunvenuto, pero la conductora se explayó al respecto.

"Vi el descargo de Jey y dije 'le creo', porque todos estaban diciendo que estaba actuando. Yo le creo su angustia, su llanto, su bronca y la destrucción total por la cara de él. Eso dije", enfatizó en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

"Todo el mundo decía 'se puso del lado de él, le cree'. Y 'nunca está del lado de la víctima'. ¿Cómo no voy a estar del lado de la víctima?", continuó.

Al final, Carmen Barbieri fue contundente respecto de la polémica por su valoración del discurso de Jey Mammon tras la acusación pública de Lucas Benvenuto: "Siempre voy a estar del lado de la víctima. Pero hasta que se demuestre lo contrario, tratemos de ser neutrales. Eso dije nada más".

CARMEN BARBIERI JUSTIFICÓ SU POSICIÓN RESPECTO A LA DENUNCIA CONTRA JEY MAMMON

"Voy a tocar el tema con cada vez más precaución, delicadeza y tanto respeto. Porque todo lo que digo se malintepreta", lamentó Carmen Barbieri.

Por eso, exclamó: "Chicos, tranquilidad. Que yo estoy siempre del lado de la víctima. Pero hay que escuchar la otra parte. Todo el mundo tiene derecho a hablar, a equivocarse cuando habla, pero no estoy hablando del tema, sino que se encarga la Justicia".

"Cuando lo escucho a Lucas se me parte el corazón. Y cuando lo veo a Jey digo 'es la destrucción total de él. No hablo del trabajo ni el dinero, sino de la destrucción total como ser humano. Sea culpable o no. Yo no estoy de ningún lado, que quede claro. Pero siempre escuchando mucho más a la víctima y del lado de la víctima", siguió.

"Trato de ser neutral cuando hablamos, pero es me escapa la cosa íntima. Lo que siento acá en el corazón no lo digo. Ustedes se imaginarán, de qué lado estoy. Del mismo lado que todos", concluyó Carmen Barbieri respecto de la denuncia de abuso sexual agravada por acceso carnal cuando tenía 14 años que Lucas Benvenuto imputó a Jey Mammon.