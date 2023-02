Camila sorprendió a todos sus compañeros de Gran Hermano con su talento en el piano

Además de haberse convertido en la líder de Gran Hermano 2022 tras superar el desafío semanal, Camila Lattanzio recibió una sorpresa especial con la que sorprendió a todos sus compañeros en el reality de Telefe.

A pedido de Santiago del Moro, la joven se dirigió a un sector de la casa –acompañada de Walter “Alfa” Santiago- donde se encontró con uno de sus instrumentos musicales favoritos.

Luego, deleitó a todos los presentes con su voz y demostró su talento para interpretar varios reconocidos éxitos que corearon varios de los hermanitos junto a ella.

¡Qué talento!

EL COMENTARIO DE CAMILA QUE DESATÓ LA FURIA DE ROMINA EN GRAN HERMANO

Luego de que Camila ganara el desafío semanal en Gran Hermano y se convirtiera en la nueva líder de la casa, Julieta escuchó un comentario que hizo estallar de furia a Romina. Y en medio de los idas y vueltas, las chicas mantuvieron un tremendo ida y vuelta en el reality de Telefe.

Todo comenzó cuando Julieta escuchó un comentario de Camila en medio de una conVersación con Alfa. Al enterarse de esto, Romina llamó a la joven y descargó su malestar: “Vos dijiste, ‘yo me pongo feliz si uno gana’. ¿Quién dijo que yo no me puse feliz? Vos dijiste eso, todos los escucharon”, comenzó diciendo.

“No me parece que digas eso de mí. Vos llevás las cosas para otro lado. No me parece que salgas caminando por el pasillo y digas ‘yo me pongo feliz cuando uno gana’. ¿Por qué no me decís las cosas a mí y te ponés a hablar por atrás?”, agregó.

Tras escucharla, Camila se defendió: “No fue así. Nadie habló por atrás, Romi. Yo no lo hablé con Alfa. Yo estaba sola y Alfa estaba atrás, y dije eso sin decir ‘Romi’. Sentí que estabas atacando, nada más”. Y Romina cerró, visiblemente enojada: “Me parece que te estás yendo un poquitito lejos. Me parece que utilizás todas las cosas”.

¡Qué momento!