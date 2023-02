El desconsolado llanto de Mimi Alvarado en El Hotel de los Famosos 2: "Me agarró un ataque de pánico"

Luego de que Martín Coggi, el último gerente elegido de El Hotel de los Famosos 2, le confesara a Gabriel Oliveri que le dio el día libre a Mimi Alvarado tras sentirse mal, la participante abrió su corazón y dio detalles del mal momento que vivió en el reality de eltrece.

“Mimi, te veníamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó?”, quiso saber Oliveri. A lo que Mimi se confesó con lágrimas en los ojos: “Me agarró un ataque de pánico. Ya me había pasado”, expresó. Y delante de cámara y a solas agregó: “Hoy es un día en el que estoy a punto de quebrar cada segundo. Cuando pasan esos episodios, uno queda muy tocado y todo te sensibiliza más de la cuenta”.

“Dame un abrazo energético y lindo. Sos muy importante para nosotros, te queremos mucho y hoy maneja el día como quieras. El trabajo y todo es divertido, pero lo más importante es que vos te sientas bien, así que hoy estamos para vos”, continuó Oliveri.

Y la pareja de Luciano “el Tirri” cerró, visiblemente sensibilizada: “A mí me gusta ser así como soy. Y entonces, cuando estoy así, me siento incómoda porque no soy yo. Estoy es parte de algo que me pasa”.

EL ROMÁNTICO PEDIDO DE MIMI A FERNANDO CARRILLO EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Desde que se conocieron en El Hotel de los Famosos 2, Mimi Alvarado y Fernando Carrillo se mostraron muy cómplices y a puro mimo frente a sus compañeros en el reality de eltrece. Y esta historia parece ir por más.

Así quedó demostrado luego de que la participante le hiciera un romántico pedido al actor después del desafío del día por el que terminó con barro en todo el cuerpo.

“Dame un besito. Dame un besito en la mejilla”, atinó a decir Mimi, entre risas, mientras Carrillo le secaba la cara con una toalla celeste.

“Ya, Sor María”, respondió Fernando, accediendo al pedido de la pareja de Luciano “El Tirri”, quien no dudó en responder con un cariñoso gesto que sigue alimentando rumores de acercamiento entre ellos.