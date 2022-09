Ángel de Brito y Yanina Latorre, picantísimos con Zaira Nara en pleno móvil: "¿Te comiste al polista?"

Recién llegado de sus vacaciones europeas, Ángel de Brito se reencontró con Yanina Latorre en LAM y "arrinconaron" a Zaira Nara en pleno móvil, con preguntas picantísimas sobre la versión de affaire con el polista Facundo Pieres.

En abril de este año, cuando la modelo y conductora asumió no estar en el mejor momento sentimental con Jakon von Plessen, Latorre contó Zaira estaría muy cerca de Pieres.

"Se conocieron en un asado. Facundo Pieres estuvo de novio Paula Chaves. Ella estuvo en Miami y se vieron. Él no la muestra públicamente a ella públicamente todavía", había dicho la panelista.

Superada la crisis de pareja con el padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo, Zaira le dio un móvil a LAM y les puso el pecho a las incisivas preguntas de Ángel de Brito y Yanina Latorre.

PICANTE MÓVIL EN VIVO A ZAIRA NARA EN LAM

Yanina Latorre: -Nosotros dijimos que vos tenías otro tipo.

Ángel de Brito: -Sí, me acuerdo que nosotros habíamos dicho que vos salías, no sé con quién...

Latorre: -Con el polista. Y lo del polista no me lo dijo una persona, me lo dijeron 45.

Zaira Nara: -No sé, dijeron de todo...

Latorre: -¡Mirá la cara! Igual está todo bien, por ahí te confundiste.

De Brito: -Dejala que nos mienta.

Nara: -No, no. Que hable Yanina, me gusta su opinión.

De Brito: -Hablá vos que te pisás solita. ¿Te comiste al polista?

Nara: -No, en ese momento salí a hablar porque, de mí no me molesta que se hable porque estoy en el ambiente y un poco estoy acostumbrada, pero hablaban de Jakob. Salieron a hablar de Jakob y de una chica que yo conozco, entonces dije: 'Frenemos esto'.