Andrea Rincón desafió al Mono de Kapanga en MasterChef Celebrity 2: “Me vas a dejar ganar, Martín”

Este lunes la producción de MasterChef Celebrity 2 propuso un desafío de lo más singular al enfrentar a cuatro participantes de la primera versión de reality de Telefe con sus pares de la segunda. En este marco, Andrea Rincón hizo uso de la medalla que ganó hace casi dos semanas y eligió como rival a una persona “que la quisiera”, es decir a su ex, el Mono de Kapanga.

En el inicio del episodio, Santiago de Moro recibió en la cocina a el Mono Fabio, Patricia Sosa, Leticia Siciliani y Belu Lucius; y a continuación les dio la bienvenida a los reincorporados Sol Pérez, Daniel Aráoz, y a Alex Caniggia y Andrea Rincón.

Con el riesgo de pasar directo al jueves sin eran vencidos por un rival del primer MasterChef Celebrity, Del Moro le pidió a Rincón que elija a un rival utilizando su medalla de beneficio y ella eligió a su ex. “Voy a apuntar a los que más me quieren y que no me van a ir aganar”, explicó ella.

“Me vas a dejar ganar si te elijo a vos, Martín”, le dijo Andrea Rincón a pura sonrisa al cantante. “Ni en pedo, vine por todo”, le contestó el Mono de Kapanga, a sabiendas que no se juagaba nada en esta oportunidad.