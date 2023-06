Anabel Sánchez, la modelo de San Francisco Solano, habló de los maltratos de su padre: "Lo escrachamos en todo el barrio"

Anabel Sánchez, la modelo de San Francisco Solano que brilla en las pasarelas, habló de su dura historia familiar y contó a corazón abierto cómo descubrió el abuso de su papá a su hermana menor.

"Estábamos justo nosotras dos solas con mi hermana y ella me dice: ‘Papá me toca desde los seis años’. Y ahí quebramos en llanto las dos, porque yo lo venía sospechando. Una vez lo había visto que él la estaba espiando por la puerta del baño. Yo lo veo, él me ve, y nos hicimos los dos los bol... por así decir. Le prestaba atención a él, esa mirada, ya no es de un padre a una hija", profundizó la modelo, que sueña con ser tapa de Vogue.

"Analizaba como él la trataba, porque él la agarraba a escondidas, yo a veces veo las fotos, yo veo a ella abrazándolo a él, y desde esa edad ella estaba pasando eso. O sea, ya veníamos con el maltrato y mirá lo que ella tenía que aguantar, por mucho tiempo estuvimos calladas porque... ¿Quién nos va a creer? ¿No? Es lo que estábamos pasando ahí adentro", sumó, haciendo hincapié en que antes de descubrir los abusos él ya las maltrataba.

ANABEL SÁNCHEZ HABLÓ DE LOS MALTRATOS DE SU PADRE

La modelo cerró relatando los maltratos de su papá antes de enterarse de que él abusaba de su hermana menor.

"No nos dejaba ver a mis amigos. Apenas podíamos salir hasta el patio. Nos pegaba a nosotros y también a mi vieja. Lo escrachamos en todo el barrio con carteles y hasta vino Crónica con las cámaras, eso nos sirvió de protección. Por suerte, nunca más lo volvimos a ver". G-plus

