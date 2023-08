Alicia Barbasola reveló su verdad sobre el romance con Santiago Bal y apuntó fuerte contra Carmen Barbieri

Alicia Barbasola, la pareja de Andrés Nara, reveló en LAM su verdad sobre los rumores de romance con Santiago Bal en La Gran Revista de Mar del Plata, la obra teatral producida por Carmen Barbieri en el 2017.

“Yo no me meto con quien salió o no, todo el mundo decía que era la que salía con Santiago y yo repetí eso que decían”, dijo la diva sobre la madrastra de Wanda Nara el último martes al programa de Ángel de Brito.

Más sobre este tema Alicia Barbasola se quebró en vivo en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara: "Estoy censurada"

“Santiago ya no estaba conmigo, yo estaba separada hace bastante ya”, agregó la conductora de Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) y la vedette le contestó: “Yo tengo pruebas de todo”.

“Quiero aclarar que lo de Santiago fue armado y tengo de testigos a mi papá y a Ambrosino. No era real”, reiteró Alicia tras las palabras de Carmen.

Más sobre este tema La desopilante reacción de Carmen Barbieri al ver las jugadas fotos de Andrés Nara y Alicia Barbasola

EL MENSAJE DE CARMEN BARBIERI A ALICIA BARBASOLA

Carmen Barbieri habló con el programa de Amércia y le dejó un mensaje a Alicia Barbasola, la pareja de Andrés Nara, tras la polémica que se generó entre ambas.

“Que diga la verdad, no estoy enojada pero me molesta cuando no se dice la verdad. Que no mienta ni cambie las cosas”, le dijo la conductora de Mañanísima.