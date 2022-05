La alegría del elenco de La 1-5/18 al ganar su Martín Fierro a la Mejor ficción: risas cómplices y mucho festejo

Luego de que Marley anunciara que La 1-5/18 es el ganador al Mejor programa de ficción, todo el elenco subió al escenario a recibir la estatuilla en medio de un eufórico festejo.

La primera en tomar la palabra fue Leticia Brédice que compartió lo que significó para ella ser parte de este proyecto de eltrece: “Yo, todos los días, me despertaba y decía ‘que no me choque ningún auto en la Panamericana. No quiero morir porque quiero ser feliz e ir a trabajar con mis compañeros’. ¡Hoy lo logré! Por más ficción nacional”.

A su turno, Romina Gaetani también dijo unas palabras: “Gracias Adrián Suar, gracias Pol-ka, Canal 13, APTRA, por seguir apostando a la ficción en un momento tan difícil como lo fue la pandemia. Gracias a todos los compañeros”.

Por último, Agustina Cherri cerró: “Somos un montón. Hay un montón de elenco, de equipo que no está. Particularmente, yo quiero aprovechar este segundo para decirle a Gonzalo Heredia ‘te amo’, Esteban Lamothe… fueron dos compañeros increíbles. ¡Ganamos!”.

