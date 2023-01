A 25 años de casados, Maru Botana y Bernardo Solá cuentan la verdad detrás de su historia de amor

Maru Botana y Bernardo Solá, con quien tuvo ocho hijos, cumplen 25 felices años de casados. Él, tiempo atrás, había contado la verdad detrás de su historia de amor con la cocinera.

Por primera vez, el ingeniero agrónomo contó cómo fue que se enamoró perdidamente de la madre de sus hijos. "Me conquistó por la comida y por muchas otras cosas más", había dicho, entre risas, en diálogo con Susana Giménez.

"Yo soy amigo del hermano, estudiábamos juntos en la facultad y de a poquito nos fuimos conociendo". G-plus

Además, había revelado que la conoció gracias a su hermano, quien es su mejor amigo desde hace años. "Yo soy amigo del hermano, estudiábamos juntos en la facultad y de a poquito nos fuimos conociendo", había dicho, haciendo memoria.

Finalmente, todo salió bien y la relación pudo avanzar. "Mi hermano se recibió, me empezó a hablar. Yo había estado de novia con muchos novios. Mi papá dijo que este chico me encantaba. Y no se equivocó", había sumado Maru, agradecida por esta plena historia de amor con Bernardo.

CUÁNDO MARU BOTANA Y BERNARDO SOLÁ SELLARON SU AMOR

Maru y Bernardo se casaron en 1997. Dos años después, le dieron la bienvenida a Agustín. Luego vinieron Lucía (2001), Matías (2003), Sofía (2005), Santiago (2007), Facundo (que murió en 2008 con seis meses de vida), Juan Ignacio (2010) e Inés (2012).