El cine y la televisión despiden a una de sus caras más reconocibles. Stacy Keach, el actor estadounidense que se hizo popular como el detective Mike Hammer, murió a los 85 años. La noticia la confirmó su esposa, Małgosia Tomassi, que contó que el actor falleció en la casa familiar, en Magdalenka, Polonia.

Según el comunicado, Keach murió después de una larga y difícil lucha contra una grave afección cardíaca y una insuficiencia cardíaca. Con más de seis décadas de carrera en el teatro, el cine y la televisión, deja una trayectoria que atravesó varias generaciones de espectadores.

DE SAVANNAH A LOS GRANDES ESCENARIOS

Walter Stacy Keach Jr. nació el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia. Era hijo del director teatral y actor Stacy Keach Sr. y hermano mayor del también actor James Keach. Se formó como actor de teatro y se ganó un lugar como uno de los grandes intérpretes de Shakespeare en Estados Unidos.

Llegó a Broadway en 1969 con “Indians”, de Arthur Kopit, un trabajo que le valió una nominación al Premio Tony. A lo largo de su carrera sumó varios premios teatrales, entre ellos cuatro Drama Desk, y fue incorporado al Salón de la Fama del Teatro.

FILE PHOTO: Actor Stacy Keach, from the film "Nebraska," and his wife, Malgosia, (R) arrive at the 86th Academy Awards in Hollywood, California March 2, 2014. REUTERS/Adrees Latif/File Photo Por: REUTERS

EL DETECTIVE QUE LO HIZO FAMOSO

En el cine trabajó en “Fat City”, de John Huston, uno de los títulos clave de su carrera. Pero la gran popularidad le llegó por la televisión, cuando interpretó a Mike Hammer, el duro detective creado por Mickey Spillane, en las series de CBS de los años ochenta, entre ellas “The New Mike Hammer”.

Con los años sumó papeles en películas como “American History X”, “Forajidos de leyenda” y “El legado Bourne”, y una nueva generación lo conoció como el alcaide Henry Pope en “Prison Break”. También prestó su voz en series animadas como “Los Simpson” y “Padre de familia”. En 2019 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

FILE PHOTO: Actor Stacy Keach arrives for a gala screening of his new film "Nebraska" directed by Alexander Payne, at the AFI Fest 2013 in Hollywood November 11, 2013. REUTERS/Fred Prouser/File Photo Por: REUTERS

SU VIDA EN POLONIA

Keach se casó con Tomassi, modelo y actriz polaca, en 1986, después de conocerla en el set de Mike Hammer. Tuvieron dos hijos, Karolina y Shannon. Con el tiempo, el actor armó su vida en el país de su esposa y en 2015 obtuvo la ciudadanía polaca. Fue en su casa de Magdalenka, rodeado de su familia, donde pasó sus últimos días.