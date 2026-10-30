El 28 de octubre, Patricio Giménez cumplió 51 años y lo celebró junto a su hermana, Susana Giménez en Punta del Este, Uruguay. Fue la diva quien compartió imágenes del festejo a través de sus redes e hizo reír a todos con sus ocurrencias.
En una íntima celebración donde únicamente estuvieron sus más cercanos, Patricio sopló las velitas y pidió los tres deseos por su nuevo año de vida.
En las imágenes que compartió la conductora en sus redes, se los ve a ambos sentados frente a la torta, compartiendo un momento cómplice de hermanos.
PATRICIO GIMÉNEZ FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS CON SU HERMANA
“Esperá, primero tenemos que cantar. Cuando terminemos de cantar, antes de soplar, pedís”, le indicó Susana Giménez a su hermano antes de empezar a cantar el Feliz Cumpleaños. Por eso, al terminar de soplar las velitas, la conductora preguntó por las dudas: “¿Los pensaste a los tres deseos?”.
“¡Para que se cumplen, para que esté todo bien!”, lanzó la diva. “Te amo”, respondió Patricio, que estaba acompañado también de su mascota, una perra a la que le puso de nombre Rumba. Luego, cortó la torta y le repartió una porción a cada uno de los presentes en el evento.