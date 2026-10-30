El 28 de octubre, Patricio Giménez cumplió 51 años y lo celebró junto a su hermana, Susana Giménez en Punta del Este, Uruguay. Fue la diva quien compartió imágenes del festejo a través de sus redes e hizo reír a todos con sus ocurrencias.

En una íntima celebración donde únicamente estuvieron sus más cercanos, Patricio sopló las velitas y pidió los tres deseos por su nuevo año de vida.

En las imágenes que compartió la conductora en sus redes, se los ve a ambos sentados frente a la torta, compartiendo un momento cómplice de hermanos.

Susana Giménez celebró el cumpleaños de su hermano Patricio (Video: Instagram @gimenezsuok)

PATRICIO GIMÉNEZ FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS CON SU HERMANA

“Esperá, primero tenemos que cantar. Cuando terminemos de cantar, antes de soplar, pedís”, le indicó Susana Giménez a su hermano antes de empezar a cantar el Feliz Cumpleaños. Por eso, al terminar de soplar las velitas, la conductora preguntó por las dudas: “¿Los pensaste a los tres deseos?”.

“¡Para que se cumplen, para que esté todo bien!”, lanzó la diva. “Te amo”, respondió Patricio, que estaba acompañado también de su mascota, una perra a la que le puso de nombre Rumba. Luego, cortó la torta y le repartió una porción a cada uno de los presentes en el evento.