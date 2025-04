Fiel a su estilo, Patricio Giménez, el hermano de Susana Giménez, dijo lo que piensa sobre Gran Hermano, el programa que Santiago del Moro conduce en Telefe.

“Yo no veo al stream más agresivo que la televisión. ¿Vos ves tele? El stream debe ser terrible entonces, porque en la televisión nadie se hace cargo de nada. Las desinformaciones son absolutas y por eso dejé de hacer notas”, expresó el músico, antes de meterse con GH.

Patricio apuntó contra GH. Foto: IG | patogimenez

“Veo a la televisión muy agresiva, todo el mundo critica a los demás y veo malos tratos. Hay una cantidad de saña, envidia y cosas que maneja la televisión que es bastante insano. No miro Gran Hermano y me parece raro y sugestivo que haya tantos Gran Hermano, hubo como veinte”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

PATRICIO GIMÉNEZ CONTÓ POR QUÉ NO MIRA GRAN HERMANO

Patricio Giménez contó por no sigue Gran Hermano. “Bueno, es un montón. Algo tendrá, pero no lo veo como para hacerte un análisis. Me parece un montón tantas ediciones, en algún lado juega la gente”, dijo sobre el reality.

“Me cansa el hecho de conocer veinte personas nuevas y me da un cansancio terrible”.

