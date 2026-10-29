La música argentina está de luto por la muerte de Juan Marcelo, el reconocido cantante y compositor que alcanzó la fama como integrante del dúo Juan y Juan. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que destacó su trayectoria artística y su aporte a las canciones que musicalizaron algunas de las telenovelas más exitosas del país.

Enrique Raúl de Jesús, su verdadero nombre, nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires. Su salto a la popularidad llegó a comienzos de los años 70, cuando formó junto a Juan Eduardo Carballo el recordado dúo Juan y Juan. Con canciones como “Bailando en una pata”, “Balada para un gordo” y “¿Hola, qué tal?”, conquistaron las radios, los programas de televisión y los escenarios de todo el país.

LA EXITOSA CARRERA DE JUAN MARCELO Y SU VÍNCULO CON LAS TELENOVELAS

Más allá de su éxito musical, Juan Marcelo dejó una huella en la televisión argentina gracias a su colaboración con el guionista Alberto Migré. Sus composiciones formaron parte de ficciones emblemáticas como Rolando Rivas, taxista, Piel naranja, Mi hombre sin noche y Amo y señor. También participó en películas como El profesor patagónico, junto a Luis Sandrini. Su carrera continuó como solista y productor, mientras que en 2014 volvió a reunirse con Juan Eduardo para lanzar dos canciones dedicadas al papa Francisco.

Murió Juan Marcelo, la histórica voz del dúo Juan y Juan que marcó una época. Crédito: Instagram

LA DESGARRADORA DESPEDIDA DE SU COMPAÑERO DE JUAN Y JUAN

Uno de los mensajes más emotivos llegó de Juan Eduardo Carballo, quien compartió una fotografía de ambos durante su juventud y recordó las aventuras que vivieron juntos.

Murió Juan Marcelo, la histórica voz del dúo Juan y Juan que marcó una época. Crédito: Instagram

Murió Juan Marcelo, la histórica voz del dúo Juan y Juan que marcó una época. Crédito: Instagram

Conmovido por la pérdida, expresó: “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos”. Sus palabras reflejaron el vínculo que mantuvieron durante décadas y la profunda tristeza que provocó la partida del artista.