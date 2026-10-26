Mirá lo que dijo la conductora de Nuevo Día.

El debut de Wanda Nara como actriz de cine desató críticas de todo tipo, pero más allá de las opiniones subjetivas, los números de la taquilla se pueden contrastar con la película de Adrián Suar y Natalia Oreiro.

15.599 personas pagaron para ver ¿Querés ser mi hijo? en 114 salas del país desde el estreno del jueves hasta el domingo. Con esas cifras quedó en el quinto lugar de recaudación nacional.

“En el cine no podés dibujarla”, aclaró Flavia Palmiero.

Flavia Palmiero.

Conductora de Nuevo Día y pareja de Luis Scalella, el accionista de Argentina Sono Film, explicó: “Para un fin de semana de éxito, la primera semana tenés que estar mínimo en 30.000”.

Por eso, Flavia se planteó picante: “¿Qué papel juegan los 17 millones de seguidores que tiene en las redes sociales? Con el 1 por ciento...”

La comparación de la película de Wanda Nara con la de Suar y Oreiro

Estrenada el 13 de agosto, Yo, Narciso había convocado 17.945 espectadores solo el día del lanzamiento. Y si se tiene en cuenta que fue en un fin de semana largo, que competía con el turismo, 200.000 personas fueron repartidas entre las 317 salas, y totalizó algo más de 600.000 boletos.