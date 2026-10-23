Cande Molfese está viviendo un gran momento a nivel personal. La actriz está esperando la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con Joaquín Laviaguerre. Y, desde la confirmación, viene compartiendo el avance de su embarazo en redes.

Si bien está feliz con su presente y con la decisión de haber sido madre junto a su actual pareja, una reciente actitud de Joaquín generó la furia de la actriz. Invitada a “Se fue larga”, ciclo de Luzu TV, Cande contó los motivos de su enojo.

“A mí me pasó el otro día que mi novio me dice: ‘Bueno, gordita, me estoy yendo al fútbol a las 4, me voy a tomar una birrita ahí, después tengo un recital de Los Pérez en Quilmes y después tengo una fiesta’”, empezó contando.

(Créditos: Instagram @candemolfese)

EL ENOJO DE CANDE MOLFESE CON SU NOVIO

Al recordar la actitud de su novio, Cande Molfese contó: “Yo ahí respiro y digo: ‘Está bien’. Esto a la Cande de hace cinco meses atrás le chu... un huevo”. Luego, admitió entre risas: ”Me lo guardé para mí y lo cuento acá“.

El enojo de Cande Molfese con el papá de su bebé (Video: Luzu TV)

Cuando le preguntaron a qué hora había vuelto a la casa, la actriz reveló: “Cinco de la mañana”. Entonces, una de las integrantes del programa señaló: “Se fue como 13, 14 horas...”. “Pero para mí está bien...“, explicó Cande que entendió que el malestar venía desde un lugar personal ya que ella no podía hacer los mismos planes.

“¿Y no te separaste?“, le consultaron. ”¡No! Lo amo y está bien. Y el domingo se levantó y me dio el regalo del Día de la Madre", respondió la actriz, sin rencores.