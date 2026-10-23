Denise Dumas sorprendió al protagonizar un divertido video junto a su hijo mayor, Santino Curto. El joven de 22 años, que acumula casi 70 mil seguidores en TikTok, se lanzó como cantante y presentó su sencillo titulado “Arrepentido”. Por eso, decidió sumar a su mamá a uno de sus contenidos.

Bajo el título “Convirtiendo a mi mamá en mí”, Santino compartió un video donde se puede ver la transformación de la conductora. Al comienzo, Denise luce un look fiel a su estilo habitual, pero todo cambia cuando sale por una puerta y vuelve a ingresar con un outfit completamente diferente.

En la segunda parte del video, Dumas aparece con las prendas características del vestuario de Santino: un jean oversize, una remera de manga corta por encima de otra de manga larga y una gorra. Los comentarios no se hicieron esperar y enfatizaron en la buena onda entre madre e hijo.

El divertido video de Denise Dumas y su hijo, Santino (Video: TikTok @santino.cu)

LA PRESENTACIÓN OFICIAL DE SANTINO, EL HIJO MAYOR DE DENISE DUMAS

Pocos meses atrás, en una edición especial de LAM en la cual tuvo que reemplazar a Ángel de Brito en la conducción, Denise Dumas aprovechó para presentar públicamente a su hijo mayor, Santino, quien está dando sus primeros pasos en el mundo de la música.

Santino es fruto de la relación de Denise con Germán Barceló, con quien también tuvo a su hija Isabella. Durante el programa, el joven habló sobre su carrera artística, contó que está soltero y mostró la canción que acaba de lanzar, titulada “Arrepentido”.

“A mí me mata de amor verlo hacer su música. Santi es todo para mí. Es mi único hijo varón y es todo lo que está bien en el planeta“, expresó Denise, visiblemente conmovida en el programa.