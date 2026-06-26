Después de diez días de profunda preocupación, Denise Dumas finalmente pudo abrazar otra vez a Mina, la gata que había desaparecido sin dejar rastros.

La mascota fue encontrada atrapada en una alcantarilla gracias al trabajo conjunto de familiares, amigos y colegas, que no dejaron de buscarla desde el primer día.

La noticia llevó alivio a toda la familia, que había compartido públicamente la angustia por la ausencia del animal, considerado un integrante más del hogar.

CÓMO FUE EL RESCATE DE MINA, LA GATA DE DENISE DUMAS

El hallazgo se produjo luego de varios días de búsqueda. Según contó el periodista Nico Peralta, él y Pía Shaw participaron del operativo que permitió rescatar a Mina del lugar donde había quedado atrapada.

“Después de 10 días apareció Mina, la gatita de Denise Dumas, y fuimos parte del rescate”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Los hijos de la conductora fueron quienes lograron sacar a la gata de la alcantarilla y protagonizaron un conmovedor abrazo que marcó el final de días de incertidumbre y preocupación.

Crédito: X

LA ANGUSTIA DE DENISE DUMAS DURANTE LA DESAPARICIÓN DE SU MASCOTA

Desde el momento en que Mina desapareció, Denise Dumas recurrió a todos los medios posibles para intentar encontrarla. Compartió publicaciones en sus redes sociales, pidió ayuda a los vecinos e incluso habló del tema en televisión para ampliar la búsqueda.

La preocupación era aún mayor porque Mina es una gata rescatada que no tiene el hábito de salir a la calle, por lo que la familia temía que no pudiera sobrevivir sola durante tantos días.

Denise Dumas rompió en llanto en LAM Por: Captura Web

EL FELIZ REENCUENTRO QUE EMOCIONÓ A TODOS

Una vez de regreso en su casa, Mina buscó rápidamente el contacto con su familia, en una escena cargada de emoción. Incluso Coco, el conejo que también forma parte del hogar, se acercó con curiosidad ante el revuelo que generó el esperado regreso.

El desenlace fue celebrado por familiares, amigos y seguidores de la conductora, que acompañaron cada etapa de la búsqueda. La historia de Mina terminó con un final feliz y volvió a poner en evidencia el fuerte vínculo que puede existir entre una familia y sus animales rescatados.