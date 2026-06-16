En plena emisión de LAM, Denise Dumas interrumpió la dinámica del programa para lanzar un pedido desesperado: encontrar a Mina, su gata de seis años que desapareció el lunes por la mañana en el barrio de Colegiales.
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La conductora y panelista explicó que el animal escapó a través de los andamios de una obra en construcción lindera a su casa y que, desde ese momento, nadie logró verla.
“Me pusieron unos andamios, porque hay una obra justo al lado de casa y se ve que se fue por ahí”, explicó Denise al aire, visiblemente angustiada.
La gata, de pelaje negro y ojos amarillos, se llama Mina y se extravió en la zona de Plaza Mafalda, el espacio que queda frente a los estudios de El Nueve, en Colegiales. Desde el primer momento, la panelista avisó a los vecinos del barrio y comenzó la búsqueda.
Lo que más preocupa a Denise es el historial de Mina: la gata nunca antes había salido a la calle. “Nunca salió, el tema es ese. Nunca se fue de casa”, remarcó ante sus compañeros.
Por eso, la urgencia es mayor: un animal sin experiencia en el exterior es más vulnerable y puede asustarse con facilidad, lo que dificulta que regrese sola.
EL LLAMADO AL AIRE Y LA BÚSQUEDA DE MINA EN COLEGIALES
La angustia de Denise quedó expuesta cuando precisó el tiempo que llevaba sin noticias de su mascota: “No la vemos desde hoy a la mañana ya”, dijo, y aclaró que ya habían dado aviso en el barrio sin resultados.
El pedido se amplificó rápidamente: desde las cuentas oficiales de LAM compartieron una foto de Mina junto a los datos para identificarla y un número de contacto para quienes tengan información.
“Se llama MINA y se perdió en la zona de Colegiales. Los ojitos se le van”, publicaron desde el programa, en una frase que ya circula en redes y que cualquier vecino de la zona puede tener presente si se cruza con un gato negro de mirada particular.
QUÉ HACER SI ENCONTRÁS A LA GATA DE DENISE DUMAS
El pedido de Denise fue concreto: quien vea a Mina que la retenga y se comunique de inmediato. También pidió que, de ser posible, la acerquen hasta los estudios de América para facilitar el reencuentro.
La búsqueda sigue activa y la difusión en redes continúa con la esperanza de que la gata aparezca sana y salva en las próximas horas.
Cualquier persona con información puede contactarse a través del número difundido por las redes oficiales de LAM.