En plena emisión de LAM, Denise Dumas interrumpió la dinámica del programa para lanzar un pedido desesperado: encontrar a Mina, su gata de seis años que desapareció el lunes por la mañana en el barrio de Colegiales.

La conductora y panelista explicó que el animal escapó a través de los andamios de una obra en construcción lindera a su casa y que, desde ese momento, nadie logró verla.

“Me pusieron unos andamios, porque hay una obra justo al lado de casa y se ve que se fue por ahí”, explicó Denise al aire, visiblemente angustiada.

La gata, de pelaje negro y ojos amarillos, se llama Mina y se extravió en la zona de Plaza Mafalda, el espacio que queda frente a los estudios de El Nueve, en Colegiales. Desde el primer momento, la panelista avisó a los vecinos del barrio y comenzó la búsqueda.

Mina, la gata negra de Denise Dumas con ojos amarillos, difundida por LAM en sus redes sociales Por: Captura Web

Lo que más preocupa a Denise es el historial de Mina: la gata nunca antes había salido a la calle. “Nunca salió, el tema es ese. Nunca se fue de casa”, remarcó ante sus compañeros.

Por eso, la urgencia es mayor: un animal sin experiencia en el exterior es más vulnerable y puede asustarse con facilidad, lo que dificulta que regrese sola.

EL LLAMADO AL AIRE Y LA BÚSQUEDA DE MINA EN COLEGIALES

La angustia de Denise quedó expuesta cuando precisó el tiempo que llevaba sin noticias de su mascota: “No la vemos desde hoy a la mañana ya”, dijo, y aclaró que ya habían dado aviso en el barrio sin resultados.

El pedido se amplificó rápidamente: desde las cuentas oficiales de LAM compartieron una foto de Mina junto a los datos para identificarla y un número de contacto para quienes tengan información.

El pedido de Denise Dumas en LAM. Crédito captura América TV

“Se llama MINA y se perdió en la zona de Colegiales. Los ojitos se le van”, publicaron desde el programa, en una frase que ya circula en redes y que cualquier vecino de la zona puede tener presente si se cruza con un gato negro de mirada particular.

QUÉ HACER SI ENCONTRÁS A LA GATA DE DENISE DUMAS

El pedido de Denise fue concreto: quien vea a Mina que la retenga y se comunique de inmediato. También pidió que, de ser posible, la acerquen hasta los estudios de América para facilitar el reencuentro.

El pedido de LAM por la gata de Denise Dumas Por: Captura Web

La búsqueda sigue activa y la difusión en redes continúa con la esperanza de que la gata aparezca sana y salva en las próximas horas.

Cualquier persona con información puede contactarse a través del número difundido por las redes oficiales de LAM.