A los 56 años, Gabriela Sabatini disfruta de un presente muy distinto al que vivió durante su época de mayor exposición internacional. Lejos de las exigencias del circuito profesional, la extenista argentina encontró un equilibrio entre el deporte, los viajes y la tranquilidad de una vida que transcurre principalmente en Europa.

Radicada en Zúrich, Suiza, la histórica deportista mantiene un perfil reservado y aprovecha su tiempo libre para desarrollar nuevas pasiones. Aunque el tenis continúa ocupando un lugar importante en su vida, actualmente dedica buena parte de sus días al ciclismo y a las actividades al aire libre.

Su presente contrasta con la intensa carrera que protagonizó hasta 1996, cuando sorprendió al mundo al anunciar su retiro con apenas 26 años. Para entonces, ya había conquistado el US Open de 1990, una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y el tercer puesto del ranking mundial.

CÓMO ES LA VIDA DE GABRIELA SABATINI EN SUIZA

Desde hace años, Gabriela Sabatini eligió Zúrich como su principal lugar de residencia, atraída por la tranquilidad, los paisajes naturales y la posibilidad de mantener una rutina alejada de las cámaras.

Sin embargo, su vida no transcurre exclusivamente en Europa. La extenista también suele viajar a Miami y Buenos Aires, dos ciudades donde conserva vínculos personales y disfruta de encuentros con sus seres queridos.

Gabriela Sabatini

A diferencia de sus años como figura del deporte internacional, hoy puede organizar sus actividades sin depender de calendarios de competencia ni compromisos permanentes.

Las caminatas, los entrenamientos y las salidas al aire libre forman parte de su rutina cotidiana. Además, continúa participando en eventos especiales, aunque procura mantener su intimidad fuera de la exposición mediática.

EL CICLISMO, LA NUEVA PASIÓN DE GABRIELA SABATINI

Si bien su nombre quedó asociado para siempre al tenis, Sabatini encontró en el ciclismo una de sus mayores pasiones después del retiro.

La exdeportista suele realizar extensos recorridos en bicicleta y aprovechar sus viajes para descubrir nuevos destinos. Incluso participó en experiencias recreativas vinculadas al Tour de Francia y en distintas pruebas de larga distancia.

Una de ellas fue el Gran Fondo Siete Lagos, una reconocida competencia ciclística que se desarrolla en la Patagonia argentina y reúne a aficionados de diferentes lugares.

Tennis - Induction ceremony at the International Tennis Hall of Fame - International Tennis Hall of Fame, Newport, Rhode Island, U.S. - August 29, 2026 Former tennis player Gabriela Sabatini at the red carpet before the ceremony REUTERS/Brian Snyder Por: REUTERS

Para Gabriela, estas actividades representan mucho más que una manera de mantenerse en forma. También le permiten conectarse con la naturaleza y disfrutar del ejercicio sin las presiones que experimentó durante su carrera profesional.

EL REGRESO DE GABRIELA SABATINI A LAS CANCHAS DE TENIS

Pese a que pasaron 30 años desde su despedida del circuito, la argentina nunca perdió su vínculo con el deporte que la convirtió en una estrella mundial.

El pasado 8 de octubre de 2026, Sabatini participó en Madrid del Masters de Tenis Inclusivo organizado por la Fundación Sanitas, donde compartió una jornada especial con otra leyenda de la disciplina: John McEnroe.

Tennis - WTA 1000 - Guadalajara Open - Panamerican Tennis Center, Guadalajara, Mexico - September 23, 2023 Former tennis player Gabriela Sabatini poses with Greece's Maria Sakkari and Caroline Dolehide of the U.S. before their final match REUTERS/Henry Romero Por: REUTERS

Ambos estuvieron al frente de equipos integrados por jugadores con y sin discapacidad, en una propuesta destinada a promover la inclusión a través del deporte.

Durante su participación, la extenista también reflexionó sobre las transformaciones que atravesó el circuito profesional y destacó el compromiso de las nuevas generaciones con diferentes iniciativas sociales.